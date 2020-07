Sucker Punch: Video zeigt eingestelltes Spiel der Ghost of Tsushima-Macher

Sucker Punch werkelte zuletzt am Samurai-Titel "Ghost of Tsushima". Es hätte aber auch ganz anderes kommen können. Im Internet tauchten Videoszenen auf, die Gameplay aus einem vorherigen Konzept zeigen. Es wurde eingestellt.

Letztendlich wurde "Ghost of Tsushima" entwickelt.

Nach der Entwicklung von „inFamous Second Son“ und „inFamous First Light“ hatte Sucker Punch die Absicht, an einer neuen Open-World-IP zu arbeiten. Mit ihrem Vorhaben landeten die Entwickler nicht sofort bei „Ghost of Tsushima“. Vielmehr gab es Ideen und Konzepte, die wieder verworfen wurden.

Unter diesen Konzepten befand sich ein Spiel namens „Prophecy“. Ein heute im Internet aufgetauchtes Video zeigt, wohin die Reise gehen sollte. Es hat eine Länge von rund zehn Minuten und zeigt reichlich Gameplay-Material.

Suche nach einer Geheimkammer

Angesiedelt war das Spiel in einer mittelalterlichen Steampunk-Kulisse, die gewisse Gemeinsamkeiten mit „The Order 1886“ und „Assassin’s Creed“ zeigt. „Prophecy“ hätte euch in die Rolle von Abel Tvorah versetzt, einem Gesetzlosen, der unter seiner Stadt nach einer sagenumwobenen Geheimkammer voller Schätze sucht. Die Stadt wird jedoch von einem geheimen und schändlichen Bund überrannt, der ebenfalls versucht, in die Kammer zu gelangen.

Das heutige Gameplay-Video zu „Prophecy“ zeigt Nahkämpfe und Stealth-Ansätze. Offenbar kamen bereits einige Ideen zum Einsatz, die später in „Ghost of Tsushima“ wieder aufgegriffen wurden – darunter der Konterkampf, das Werfen von Rauchbomben auf Feinde und vieles mehr.

Parallel zum Video tauchten auf ResetEra einige Bilder von Renderings auf, die nicht nur den Protagonisten des Spiels zeigen, sondern auch monströse Feinde. Es scheint, das für „Prophecy“ einige seltsame und verrückte Dinge geplant waren.

Nachfolgend könnt ihr euch das anfangs erwähnte Video anschauen. Zu Gesicht bekommt ihr eine Art Demo, die verdeutlichen sollte, wie das fertige Spiel aussehen könnte. Auf YouTube wird das Video offenbar schnell gelöscht, allerdings findet ihr hier oder hier alternative Quellen.

