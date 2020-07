Captain Tsubasa Rise of New Champions: Details zum Online-Modus und ein neuer Trailer

Heute bedachte uns Bandai Namco Entertainment mit einem frischen Trailer zu "Captain Tsubasa: Rise of New Champions". Darüber hinaus nannte das Unternehmen erste Details zum Online-Modus des Arcade-Fußball-Titels.

"Captain Tsubasa: Rise of New Champions" erscheint Ende August.

Während die einen unter euch sicherlich schon dem Release von „FIFA 21“ entgegenfiebern, möchte sich Bandai Namco Entertainment mit „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ vor allem an Anime- und Arcade-Fußball-Fans richten.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release Ende des kommenden Monats stellte der Publisher heute einen neuen Trailer zu „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ bereit. In diesem wird etwas näher auf den Online-Modus der Anime-Bolzerei eingegangen, in dem euch die Möglichkeit geboten wird, online gegen andere Spieler anzutreten und euch auf dem grünen Rasen zu behaupten.

Der eigene Avatar kann exportiert werden

Weiter heißt es von offizieller Seite, dass ihr im Story-Modus von „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ einen eigenen Avatar erstellen und ihn nach dem erfolgreichen Abschluss der Kampagne in das eigene Dreamteam exportieren könnt. Mit dem Dreamteam dürft ihr euch anschließend im Online-Modus von „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ einen Namen machen.

In „Division Matches“ tretet ihr online gegen andere Nutzer an und verbessert mit Siegen euren Platz in der internationalen Rangliste. Abseits der „Division Matches“ warten zudem klassische „1 vs. 1“- und „2 vs. 2“-Einzelduelle.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ erscheint am 28. August 2020 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

