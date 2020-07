Final Fantasy VII Remake: Viele neue Ideen für die zweite Hälfte wurden verworfen

"Final Fantasy VII Remake": Die Arbeiten an der zweiten Episode laufen.

Im April dieses Jahres veröffentlichte Square Enix die erste Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zeitexklusiv für die PlayStation 4.

Nachdem vor wenigen Tagen darauf hingewiesen wurde, dass die zweite Episode des Remakes kürzlich in die Vollproduktion startete, ging Co-Director Tetsuya Nomura in einem von der japanischen Famitsu geführten Interview noch einmal auf die Arbeiten am „Final Fantasy VII Remake“ ein. Wie es unter anderem hieß, planten die Entwickler in der zweiten Hälfte der ersten Episode zahlreiche Neuerungen, die dafür gesorgt hätten, dass sich das Remake doch deutlich von seinem Original aus dem Jahr 1997 abgehoben hätte.

Geschichte sollte sich vom Original unterscheiden

Laut Nomura betrafen die neuen Ideen vor allem die Geschichte des „Final Fantasy VII Remakes“. Um den Wurzeln des Originals treu zu bleiben, entschloss sich Nomura laut eigenen Angaben jedoch dazu, zu intervenieren und dafür zu sorgen, dass sich die Handlung des Remakes nicht zu sehr von der Geschichte des originalen „Final Fantasy VII“ unterscheidet.

Nomura: „Da der Plan für das FF7-Remake von Anfang an festgelegt wurde, gab es keine Streitigkeiten. Von Person zu Person gab es jedoch unterschiedliche Denkweisen, so dass es Fälle gab, in denen es zu Streitigkeiten darüber kam, wie viel geändert werden sollte. In der zweiten Hälfte gab es unerwartet viele Fälle, in denen ich zum (Tür-) Stopper wurde [lacht].“

Wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release der zweiten Episode des „Final Fantasy VII Remakes“ zu rechnen ist, verriet Nomura leider nicht.

