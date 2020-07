PS5: Demo-Stationen befeuern Gerüchte um den nahenden Start der Vorbestellungen

Aktuellen Berichten zufolge könnte euch schon in Kürze die Möglichkeit geboten werden, euer Exemplar der PlayStation 5 vorzubestellen. Dies deuten zumindest entsprechende Demo-Stationen an, die nun im britischen Handel auftauchten.

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft werden Sony Interactive Entertainment und Microsoft endlich die neue Konsolen-Generation einläuten.

Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits recht hartnäckig das Gerücht hielt, dass die Vorbestellungen der PlayStation 5 schon in Kürze starten könnten, scheinen sich die Hinweise in diesen Stunden zu verdichten. So tauchten im britischen Einzelhandel erste Demo-Stationen auf, deren optische Aufmachung eigentlich keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass mit ihnen die PS5 beworben werden soll.

Hamsterverkäufe sollen unterbunden werden

Dies wiederum könnte darauf hindeuten, dass die Pre-Order-Phase der PS5 in der Tat nicht mehr allzu weit entfernt ist – und damit auch die offizielle Enthüllung des finalen Termins sowie der Preise der PlayStation 5. Wie Sony Interactive Entertainment vor wenigen Wochen bestätigte, wird die PlayStation der neuen Generation in zwei unterschiedlichen Versionen ausgeliefert.

Neben einer klassischen Fassung mit einem optischen Laufwerk wird zudem eine Digital-only-Version der PlayStation 5 angeboten, mit der sich Sony Interactive Entertainment an Nutzer richtet, die ihre Spiele ohnehin nur noch herunterladen. In wie weit sich der Verzicht auf das optische Laufwerk auf den Preis der Digital-only-Fassung der PS5 auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Erst kürzlich machte Sony Interactive Entertainment deutlich, dass das Unternehmen ein Szenario unterbinden möchte, in dem Kunden mehrere Exemplare der PS5 erwerben und diese zu Wucherpreisen auf Plattformen wie eBay verkaufen. Aus diesem Grund kann lediglich eine PS5 pro Kunde vorbestellt werden.

Sollten sich weitere Details zur Pre-Order-Phase der PS5 ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

