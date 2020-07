PS5: Offenbar Termin der nächsten State of Play bekannt – Wann soll es so weit sein?

In den vergangenen Wochen wurde immer wieder berichtet, dass im kommenden Monat eine weitere "State of Play"-Ausgabe stattfinden wird, auf der Sony Interactive Entertainment weitere PS5-Titel präsentiert. Unbestätigten Gerüchten zufolge steht mittlerweile auch der Termin.

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Im Zuge eines groß angelegten Online-Events stellte uns Sony Interactive Entertainment im vergangenen Monat die ersten Titel vor, auf die sich kommende Besitzer einer PS5 freuen dürfen.

Am Ende des Events wies das Unternehmen darauf hin, dass die Verantwortlichen noch weitere Überraschungen in der Hinterhand haben, die zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt werden sollen. Schnell kam das Gerücht auf, dass im August eine weitere Ausgabe des „State of Play“-Formats stattfinden wird, in deren Rahmen die nächsten PS5-Ankündigungen über die Bühne gehen werden.

Ist es bereits Anfang August so weit?

Während sich Sony Interactive Entertainment noch bedeckt hält, könnte nun der finale Termin der nächsten „State of Play“-Episode durchgesickert sein. Laut der Gerüchteküche wird es am Donnerstag, den 6. August 2020 um 22 Uhr unserer Zeit so weit sein. Ein Termin, der bisher allerdings nicht von Sony Interactive Entertainment kommentiert oder gar bestätigt wurde.

Sollte ein Statement von offizieller Seite folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Unklar ist derzeit noch, ob sich die nächste „State of Play“-Ausgabe lediglich auf weitere Spiele für die PlayStation 5 konzentrieren wird oder ob möglicherweise auch mit dem finalen Termin und dem Preis der PS5 zu rechnen ist.

Sollten sich die Angaben der Gerüchteküche bewahrheiten, erfahren wir schon in ein paar Tagen mehr.

