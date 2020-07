PSN Store Deals: Summer Sale mit Hunderten PS4-Angeboten gestartet

"The Last of Us Remastered" zählt zu den Angeboten des Summer Sales.

Sony hat im PlayStation Store den großen Summer Sale gestartet, der euch zahlreiche Spiele und Addons deutlich günstiger kaufen lässt. Das Unternehmen sprach schon in der gestrigen Ankündigung von bis zu 60 Prozent Rabatt, was sogar eine Untertreibung war. Für PlayStation Plus-Kunden wird bei vielen Angeboten ein zusätzlicher Rabatt gewährt.

Der Summer Sale im PlayStation Store umfasst Hunderte Angebote. Nachfolgend haben wir ein paar Preisbeispiele für euch. Zu den Angeboten des Summer Sales zählt unter anderem „Predator: Hunting Grounds“, das im April 2020 auf den Markt kam. Der Preis der Standardfassung wurde von 39,99 auf 29,99 Euro gesenkt. PlayStation Plus-Mitglieder zahlen sogar nur 27,99 Euro. Für die Digital Deluxe Edition des Titels werden 44,99/41,99 statt 59,99 Euro fällig.

Dreams, Gran Turismo Sport und Star Wars

Weiter geht es mit „Dreams“ Auf 29,99 Euro wurde der Preis des Kreativtitels gesenkt. PS Plus-User zahlen im Angebotszeitraum nur 27,99 Euro. Der Standardpreis im PlayStation Store liegt jenseits des Sales bei 39,99 Euro. „Bayonetta“ erhaltet ihr bis Anfang August für 16,99 statt 24,99 Euro. Im Fall von „Shenmue 3“ sind es 20,99 Euro. Die Digital Deluxe Edition kostet 26,24 Euro. Der Rabatt beträgt in beiden Fällen 65 Prozent.

Der Preis von „Star Wars Jedi Fallen Order“ wurde im Zuge des Summer Sales im PlayStation Store von 69,99 auf 34,99 Euro gesenkt. Deutlich günstiger bekommt ihr aktuell „Gran Turismo Sport Spec II“. Statt 29,99 Euro zahlt ihr nur 14,99 Euro. Die Standardversion wird für 12,99 Euro verkauft. Die Deluxe Edition von „Code Vein“ könnt ihr euch für 44,99 Euro sichern.

Days Gone, Resident Evil und Far Cry

Zu den weiteren Angeboten des Summer Sales zählt „Days Gone“. 20,29 Euro werden im Moment fällig. Der Rabatt beträgt im PSN Store ganze 71 Prozent. Für die Deluxe Edition des Titels zahlt ihr momentan 29,59 statt 79,99 Euro. Die Digital Edition von „Uncharted 4“ packt ihr für 9,99 Euro in eure Bibliothek. PS Plus-Kunden zahlen einen Euro weniger. Und falls ihr bisher nicht in den Genuss von „Resident Evil 3“ gekommen seid: Der Preis im Summer Sale liegt bei 37,79 Euro. „Resident Evil 2“ ist für 19,99 Euro im Sale.

Auch die „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“ ist mal wieder im Angebot. Ihr erhaltet sie 67 Prozent günstiger für 19,79 Euro. „Death Stranding“ wird 57 Prozent günstiger für 30,09 Euro verkauft. Für die Deluxe Edition zahlt ihr 39,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 39,99 Euro entspricht. „Borderlands 3“ ist für 29,39 Euro im Angebot. „Borderlands VR“ landet für 19,99 Euro in eurem Besitz.

Ebenfalls im PSN-Angebot ist „Kingsdom Hearts 3“. Für 20,99 statt 69,99 Euro könnt ihr zuschlagen. Der Preis von „Metro Exodus“ wurde auf 13,99 Euro gesenkt. Falls ihr euch auf „Far Cry 6“ einstimmen wollt: Die „Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Ultimate Edition“ bekommt im dank des Summer Sales für 29,99 Euro. Die „Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition“ kostet zehn Euro weniger. Die „Far Cry 5 Gold Edition“ schlägt mit 19,99 Euro zu Buche.

Horizon Zero Dawn und The Last of Us

„Red Dead Redemption 2“ ist mal wieder für 29,39 Euro zu haben. Falls ihr mehr investieren wollt: Die Ultimate Edition kostet 34,99 Euro. 50 Prozent Rabatt gibt es auf die Royale Edition von „Final Fantasy 15“, was den Preis auf 17,49 Euro schrumpfen lässt. Die „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ kostet aktuell 12,99 Euro. Das „Need for Speed Ultimate Bundle“ bekommt ihr 82 Prozent günstiger für 17,99 Euro.

Zum Thema

Zu den weiteren Angeboten zählen die „Bioshock: The Collection“ für 12,49 Euro, „Metal Gear Solid V: The Definitive Experience“ für 4,99 Euro, „ABZÛ“ ab 8,99 Euro, „The Last of Us Remastered“ für 9,99 Euro und „The Witcher 3: Wild Hunt“ für 8,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Die Übersichtsseite zum Summer Sale im PlayStation Store öffnet sich nach dem Klick auf den Link. Momentan ist sie noch nicht gefüllt, was sich im Laufe des Tages ändern sollte. In der Zwischenzeit könnt ihr bei psprices.com oder in der allgemeinen Rabattübersicht im PS Store vorbeischauen.

Im PlayStation Store werden nahezu wöchentlich neue Rabatte freigeschaltet. Beispielsweise warten besondere Rabatte für PS Plus-User auf sparsame Käufer. Und auch die PS Plus-Games für Juli 2020 stehen zum „Gratis-Kauf“ bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store