Dragon Age 4: Entwicklung macht trotz Home-Office Fortschritte

"Dragon Age 4" erscheint wohl erst für die nächste Konsolen-Generation.

Im Zuge der Game Awards 2018 machten die Entwickler von BioWare Nägel mit Köpfen und kündigten die laufenden Arbeiten an einem neuen „Dragon Age“-Abenteuer offiziell an.

Via Twitter meldete sich das verantwortliche Entwicklerteam in Person von Executive-Producer Mark Darrah zu Wort und lieferte uns ein kurzes Status-Update zu „Dragon Age 4“. Wie es heißt, musste aufgrund der COVID-19-Krise natürlich auch BioWare in das Home-Office umziehen, was die Arbeiten an dem Fantasy-Abenteuer in nicht zu unterschätzendem Maße erschwert. Trotz allem macht die Entwicklung des neuen „Dragon Age“ laut Darrah entsprechende Fortschritte.

Wann mit der Enthüllung von konkreten Details oder gar ersten Spielszenen zu „Dragon Age 4“ zu rechnen ist, verrieten uns die kreativen Köpfe von BioWare bisher nicht. Allerdings stellte das Studio Ende des vergangenen Jahres einen kurzen Teaser bereit, mit dem die Entwickler angedeutet haben könnten, dass unser Weg im nächsten „Dragon Age“-Abenteuer nach Tevinter führt.

Da sich der dekadente Adel des Landes nach wie vor weigert, die Sklaverei abzuschaffen, wird Tevinter von allen modern eingestellten Nationen gemieden. Darüber hinaus fungiert Tevinter als Zentrum des Schwarzhandels, des Schmuggels oder des Sklavenhandels und unterhält eine mächtige Streitmacht, um sich vor den Angriffen durch andere Nationen zu schützen.

Wann „Dragon Age 4“ im Endeffekt erscheinen wird, ist noch unklar. Als sicher gilt allerdings nicht, dass wir erst in der nächsten Konsolen-Generation mit dem Release des Rollenspiels rechnen sollten.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn’t been a lot of that lately…

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) July 22, 2020