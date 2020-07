Dragon Quest XI: Definitive Edition für die Konsolen und den PC angekündigt – Trailer

Wie Square Enix bekannt gab, wird die "Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition" auch für die klassischen Heimkonsolen sowie den PC erscheinen. Los geht es Anfang Dezember.

"Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition" erscheint im Dezember für die PS4.

Bereits vor einer ganzen Weile veröffentlichte Square Enix mit der „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“ eine Neuauflage des klassischen Japano-Rollenspiels für die Switch.

Wie das japanische Unternehmen heute bekannt gab, kommen allerdings nicht nur Besitzer von Nintendos Konsolen-Handheld-Hybrid in den Genuss des Abenteuers. Stattdessen kündigte Square Enix die „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“ heute auch für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 an.

Der Release erfolgt im Dezember

Los geht es am 4. Dezember 2020. Abonnenten des Xbox Game Pass können „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“ bereits zum Release ohne weitere Kosten spielen. Zu den neuen Inhalten der Definitive Edition gehört ein optionaler 2D-Modus, in dem ihr das Abenteuer in klassischer Retro-Manier erleben könnt.

„Bist du bereit für ein großes Abenteuer mit unvergesslichen Figuren, einer hinreißenden Story und klassischem RPG-Gameplay? Ein Spiel, auf das du auch unterwegs nicht verzichten musst? In der neuen, ultimativen Version des gefeierten Originaltitels warten neben den schier endlosen Inhalten des ursprünglichen Spiels auch zusätzliche Geschichten zu den verschiedenen Hauptcharakteren auf dich. Kampf und Erkundung sind erstmals mit Orchestermusik unterlegt. Du hast die Wahl zwischen HD-Grafik und guter alter 16-Bit-Nostalgie, sowie zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe“, so Square Enix.

Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

