Game-Charts Deutschland: Ghost of Tsushima holt sich die Führung

In den deutschen Game Charts gibt es einen neuen Spitzenreiter. "Ghost of Tsushima" konnte sich in der PS4-Rangliste den ersten Rang schnappen. Und auch auf Platz 3 ist der Titel positioniert.

"Ghost of Tsushima" stieg in Deutschland auf dem ersten Platz 1 ein.

GfK Entertainment lässt auch in dieser Woche einen Blick auf die deutschen Game-Charts werfen. Berücksichtigt wurden die Verkäufe vom 13. bis 19. Juli 2020, was dem Zeitraum der vergangenen Woche entspricht.

In der PS4-Rangliste gibt es einen neuen Spitzenreiter. Erwartungsgemäß eroberte das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ in der Launchwoche den Thron. Falls ihr noch immer nicht wisst, ob der Kauf lohnt: In unserem Test zu „Ghost of Tsushima“ findet ihr womöglich die nötigen Kaufanreize.

Samurai-Action auch auf dem dritten Platz

Platz 2 der PS4-Charts ging in der vergangenen Woche an den Vorwochensieger „F1 2020“ in der „70 Jahre F1 Edition“. Den dritten Podiumsplatz schnappte sich dann wieder „Ghost of Tsushima“ – diesmal in der Special Edition.

In den Xbox One-Charts gab es zumindest auf den ersten beiden Plätzen keine großartigen Veränderungen. Nach wie vor beschränkt sich die recht überschaubare Rangliste auf „F1 2020“ in zwei Versionen. Neuer Spitzenreiter in den PC-Charts ist das Social-Spiel „Die Sims 4“, gefolgt vom „Landwirtschafts-Simulator 19.

Auf der Switch konnte der Neueinsteiger „Paper Mario: The Origami King“ den Vorwochensieger „Animal Crossing: New Horizons“ auf den zweiten Rang verweisen. Und auf dem 3DS sind „Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibi Selects“ sowie „Pokemon Ultramond“ beliebt.

Game-Charts aus Deutschland

PS4

Xbox One

PC

Nintendo Switch

Nintendo 3DS

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts