Dragon Quest XI Definitive Edition: Keine Upgrade-Option für Besitzer des Originals

Gestern kündigte Square Enix die "Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition" für die Konsolen und den PC an. Wie sich einem offiziellen FAQ entnehmen lässt, wird es für Besitzer des Originals keine Upgrade-Option geben.

Die "Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition" erscheint Anfang Dezember für die PS4.

Am gestrigen Donnerstag kündigte Square Enix die „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“ auch für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 an.

Wie im Rahmen der offiziellen Ankündigung unter anderem bekannt gegeben wurde, werden Abonnenten des Xbox Game Pass schon zum Launch die Möglichkeit erhalten, die „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“ ohne zusätzliche Kosten zu spielen. Doch wie stehen eigentlich die Chancen, dass Besitzer des Originals mit einer Upgrade-Option bedacht werden?

Angekündigte Fassung basiert auf der Switch-Version

Offenbar nicht allzu gut. In einem offiziellen FAQ weisen die Verantwortlichen von Square Enix nämlich darauf hin, dass aktuell keine Upgrade-Option für die PS4 und den PC geplant ist. Somit werden „Dragon Quest XI“-Besitzer, die Interesse an der Neuauflage haben sollten, auf den beiden Plattformen offenbar ein weiteres Mal zur Kasse geben.

Eine Entwicklung, die allem Anschein nach auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“-Umsetzung für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 auf der Switch-Fassung basiert, die unter anderem angepasste Charakter-Modelle und weitere technische Änderungen spendiert bekam.

Die „Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition“ wird ab dem 4. Dezember 2020 für den PC, die Xbox One und die PS4 erhältlich sein.

