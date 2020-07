Iron Harvest: Die Fraktionen im neuen Trailer vorgestellt

Auf dem PC startet der Strategie-Titel "Iron Harvest" in der kommenden Woche in die offene Beta. Passend dazu steht ein neuer Trailer bereit, der etwas näher auf die Fraktionen ein, die in der Welt von "Iron Harvest" um die Vorherrschaft kämpfen.

"Iron Harvest" erscheint 2021 für die Konsolen.

Intern bereiten sich die Entwickler von King Art Games auf den nahenden Start der offenen Beta zum Strategie-Titel „Iron Harvest“ vor.

Diese wird in der kommenden Woche auf dem PC starten und interessierten Spielern die Möglichkeit bieten, „Iron Harvest“ ausgiebig in Augenschein zu nehmen und den Machern von King Art Games wertvolles Feedback zukommen zu lassen. Passend zum Start der Open-Beta in der nächsten Woche wurde ein neuer Trailer zu „Iron Harvest“ veröffentlicht, in dem etwas näher auf die spielbaren Fraktionen Polania, Sächsisches Imperium und Rusviet eingegangen wird.

Ein mörderischer Konflikt sucht die Welt heim

Die PC-Version von „Iron Harvest“ wird am 1. September 2020 veröffentlicht. Darüber hinaus befinden sich Umsetzungen für die beiden Heimkonsolen Xbox One und PlayStation 4 in Entwicklung. Die Portierungen für die Konsolen erscheinen allerdings erst 2021. Ein konkreter Releasetermin wurde hier bisher nicht genannt.

„Ab 30. Juni können sich alle interessierten Spieler der Mech-anisierten Kriegsführung hingeben und via Steam an der Open-Beta, der sogenannten Pre-Season, teilnehmen. Deep Silver und King Art Games veranstalten die Pre-Season als Vorbereitung zur diesjährigen digitalen gamescom, in deren Rahmen zahlreiche bisher noch unangekündigte kompetitive Aktivierungen, Streams und vieles mehr stattfinden werden“, heißt es zur Open-Beta.

