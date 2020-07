PS5: State of Play im August mit God of War und mehr?

Aktuellen Gerüchten zufolge soll im August in der Tat eine weitere Ausgabe von "State of Play" stattfinden. Entsprechen die Angaben eines Insiders den Tatsachen, dann dürfen wir uns auf etwas Großes freuen: Die offizielle Enthüllung eines neuen "God of War"-Abenteuers.

Im vergangenen Monat ermöglichte uns Sony Interactive Entertainment im Rahmen eines groß angelegten Online-Events einen ersten Blick auf das Line-Up der PlayStation 5.

Zu den Highlights gehörten sicherlich Titel wie „Gran Turismo 7“, das Remake zu „Demon’s Souls“, „Horizon: Forbidden West“ oder „Ratchet & Clank: Rift Apart“. Wie Sony Interactive Entertainment am Ende des Events bestätigte, ist das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange mit diesen Präsentationen noch lange nicht erreicht. Stattdessen warten noch weitere Überraschungen darauf, in den kommenden Monaten enthüllt zu werden.

Kehren God of War und eine bekannte Marke zurück?

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, hielt sich in den letzten Wochen recht hartnäckig das Gerücht, dass im August eine weitere Ausgabe des „State of Play“-Formats stattfinden wird. Zu diesem äußerte sich mit dem Youtuber und Insider „Moore’s Law is Dead“ nun eine Quelle, der bereits einen Teil der Inhalte des gestrigen Xbox Games Showcase korrekt vorhersagte.

Zum Thema: PS5: Offenbar Termin der nächsten State of Play bekannt – Wann soll es so weit sein?

Laut dem Insider dürfen wir uns im Zuge der nächsten „State of Play“-Ausgabe auf etwas Großes freuen: Zum einen soll Sony Interactive Entertainment das Online-Event nutzen, um den nächsten Ableger der „God of War“-Reihe zu enthüllen. Dabei bleibt es aber offenbar nicht. Auch eine Franchise, die auf der PlayStation früher sehr prominent vertreten war, soll ihre Rückkehr feiern. An dem Comeback der Serie soll unter anderem Mark Cerny beteiligt sein.

Womit wir es hier im Detail zu tun haben, verriet „Moore’s Law is Dead“ nicht. Daher seid nun ihr gefragt:

Welche PlayStation-Marke würdet ihr gerne auf der PlayStation 5 sehen? Verratet es uns in den Kommentaren.

