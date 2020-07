Psychonauts 2: Verschiebt sich auf das nächste Jahr – Neuer Gameplay-Trailer mit Theme-Song von Jack Black

In "Psychonauts 2" wird einen Double Fine auch in psychedelische Sphären schicken.

Im Rahmen des gestrigen Xbox Games Showcase haben Microsoft und die zuständigen Entwickler von Double Fine Productions einen neuen Gameplay-Trailer zu dem kommenden Action-Plattformer „Psychonauts 2“ enthüllt. In diesem kann man auch den Schauspieler sowie Musiker Jack Black sehen, der in dem neuen Spiel aus Tim Schafers Feder in die Rolle der mysteriösen Lichtkugel schlüpft, die mit Raz zusammenarbeitet, um ihre verlorene Sinne wiederherzustellen. In dem neuen Gameplay-Trailer kann man auch einen Song hören, der von Jack Black gesungen wird.

Fans müssen noch etwas länger warten

Allerdings haben die Verantwortlichen auch eine schlechte Nachricht für alle Spieler, die bereits sehnsüchtig auf das neue Abenteuer warten. Man hat die Veröffentlichung von „Psychonauts 2“ nämlich auf das Jahr 2021 verschoben. Der Plattformer soll weiterhin für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC, Mac und Linux erscheinen, wobei die Xbox One-Version auch für die Xbox Series X optimiert wird.

In „Psychonauts 2“ hat sich Raz seinen Wunsch erfüllt und ist ein Mitglied der Psychonauts-Organisation. Jedoch scheint bei der internationalen psychischen Spionageagentur nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen. Ein Maulwurf hat sich eingeschlichen und wenn dieser nicht aufgedeckt wird, könnte ein gefährliches psychisches Monster aus den Tiefen freigelassen werden.

Mehr zum Thema: Psychonauts 2 – Übernahme durch Microsoft sorgt für mehr Content

Auf seiner Reise trifft Raz auf ein Gehirn in einem Glas, das schon viel zu lange keinen Körper hatte. Raz begibt sich in dessen Gedanken und erlebt eine farbenfrohe Reise, die ihn durch psychedelische Konzerthallen und seltsame Backstagebereiche führt.

Neben dem neuen Trailer kann man auch einige frische Screenshots aus dem einzigartigen Abenteuer betrachten.

