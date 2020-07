Sonic the Hedgehog 2: Fortsetzung zur Videospiel-Verfilmung hat einen Release-Termin

Fans des kleinen blauen Igels Sonic wurden in den letzten Jahren eher unregelmäßig mit qualitativ hochwertigen neuen Videospiel-Abenteuern von Segas Maskottchen beglückt. Auf der großen Leinwand lief es für den ikonischen Videospiel-Helden derweil in der jüngeren Vergangenheit schon etwas besser, denn die Videospiel-Adaption „Sonic the Hedgehog“ mauserte sich zu einem Überraschungs-Hit an den internationalen Kinokassen.

Nachdem der Film anfangs vor allem aufgrund eines sehr eigenwilligen Sonic-Designs auf die aufmerksam machte, konnte die Videospiel-Verfilmung letztendlich weltweit stolze 305,8 Millionen US-Dollar (via The Numbers) einspielen. Wenig verwunderlich wurde bereits eine Fortsetzung des Films offiziell angekündigt, die inzwischen einen Kinostart spendiert bekam.

Sonics nächstes Kino-Abenteuer startet im Frühling 2022

Wie unter anderem Comic Book berichtet, kündigte das für „Sonic the Hedgehog“ verantwortliche Filmstudio Paramount nun den Release des nächsten Leinwand-Abstechers des ikonischen Videospiel-Helden an. „Sonic the Hedgehog 2“ wird am 8. April 2022 in den US-amerikanischen Kinos starten. Einen deutschen Kinostart hat der Film gegenwärtig noch nicht.

Des Weiteren sind zur Zeit ebenfalls Details zur Story des 2. „Sonic the Hedgehog“-Streifens noch Mangelware. Ausgehend von der Post-Credit-Szene des ersten Films erscheint jedoch ein Auftritt eines von Sonics Freunden überaus wahrscheinlich. Denkbar wäre, dass sie sich für den kommenden Film zusammentun müssen, schließlich ist Bösewicht Dr. Robotnik auch noch da, der einmal mehr nichts Gutes im Schilde führen dürfte.

Derweil steht eine andere Sache hingegen bereits fest: Jeff Fowler wird als Regisseur auch Sonics zweiten Ausflug auf die große Leinwand inszenieren. Darüber hinaus dürfte die Rückkehr der Stars des ersten Films – Ben Schwartz, Jim Carrey und James Marsden – sehr wahrscheinlich sein.

Freut ihr euch auf „Sonic the Hedgehog 2“?

