Call of Duty Black Ops – Cold War: Leak bestätigt offenbar den Releasezeitraum

In Form eines Leaks könnte nun der Releasezeitraum von "Call of Duty: Black Ops - Cold War" durchgesickert sein. Wir verraten euch, wann es so weit sein soll.

Erscheint "Call of Duty: Black Ops - Cold War" im Oktober 2020?

In den vergangenen Wochen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass das US-Studio Treyarch aktuell am First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ arbeitet.

Während sich die Entwickler von Treyarch und der verantwortliche Publisher Activision Blizzard weiter in Schweigen hüllen, sorgt ein aktueller Leak für weitere Spekulationen. Denn nachdem kürzlich das vermeintliche Logo des Shooters durch die Gerüchteküche geisterte, tauchte nun Werbematerial zu einer Cross-Promotion zwischen Activision und Doritos auf.

Release offenbar im Oktober geplant

Eines der Bilder zeigt, dass die entsprechende Werbekampagne zu „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ offenbar am 5. Oktober 2020 anlaufen soll. Dies wiederum würde dafür sprechen, dass der Release des Shooters ebenfalls für den Oktober 2020 angesetzt ist. Zumindest dann, wenn im weiteren Verlauf der Entwicklung nichts mehr schief geht. Stichwort COVID-19 und der damit verbundene Umzug in das Home-Office.

Sollten Activision Blizzard beziehungsweise Treyarch für Klarheit sorgen und „Call of Duty: Black Ops – Cold War“ offiziell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Zuletzt befeuerten die Eröffnung eines Bunkers im Battle-Royal-Shooter „Call of Duty: Warzone“ und ein entsprechender Eintrag im PlayStation Store die Gerüchte um das neue „Call of Duty“.

Entsprechen die Angaben des als verlässliche Quelle geltenden Insiders „Okami“ den Tatsachen, dann ist bereits in Kürze mit der Enthüllung des Titels zu rechnen. Warten wir die Entwicklung der kommenden Wochen ab.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM’d earlier from an anonymous source for Call of Duty 2020 Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they’re safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020

Small update regarding COD 2020. As of about a week ago, it’s still on schedule to release this year. No delay. Reveal coming very soon 👌 — Okami (@Okami13_) July 25, 2020

