Apex Legends: So vermeidet ihr Crossplay-Lobbys mit PC-Spielern

"Apex Legends" bekommt eine Crossplay-Unterstützung spendiert.

Wie die Entwickler von Respawn Entertainment vor wenigen Wochen noch einmal versprachen, dürfen sich die Spieler des Battle-Royal-Shooters „Apex Legends“ in den nächsten Monaten auf diverse neue Inhalte und Features freuen.

Darunter eine Unterstützung des Crossplay-Features, die zu einem bisher nicht näher genannten Termin im Herbst dieses Jahres den Weg in „Apex Legends“ finden wird. Eine Ankündigung, die nicht nur positives Feedback nach sich zog. Darüber hinaus meldeten sich vereinzelt Spieler zu Wort und äußerten die Befürchtung, dass sie möglicherweise ungewollt in Crossplay-Lobbys mit PC-Spielern landen.

Entwickler räumen Befürchtungen aus der Welt

Eine Begebenheit, die zu unfairen Duellen führen würde, da Spieler auf dem PC dank der Steuerung mittels der Maus und der Tastatur einen nicht zu unterschätzenden Vorteil genießen würden. Um die Befürchtungen der Spieler aus der Welt zu schaffen, meldeten sich die Entwickler von Respawn Entertainment zu Wort und wiesen darauf hin, dass ihr zu keinem Zeitpunkt grundlos in einer Lobby mit PC-Spielern landet. Stattdessen werden nur Gruppen, in denen sich ein PC-Spieler befindet, in entsprechende PC-Lobbys verfrachtet.

„Bezüglich des Crossplays in Apex Legends möchte ich etwas klar stellen. Ihr werdet nur in einer PC-Crossplay-Lobby landen, wenn ihr einen PC-Spieler in eurem Team habt“, so Jake Smullin, Software-Engineer bei Respawn Entertainment. „Ich habe schon viele Konsolen-Spieler gesehen, die sich darüber Sorgen machen, aber das braucht ihr nicht. Jeder sollte sich darüber freuen. Also Schluss mit dem ‚kein Crossplay, der PC wird uns dominieren‘.“

„Apex Legends“ ist für den PC, die Xbox One die PlayStation 4 erhältlich.

