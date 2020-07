PlayStation Plus: Zum 10. Jubiläum – Sony verschenkt kostenloses Guthaben

In diesen Tagen feiert Sony Interactive Entertainment den zehnten Geburtstag des PlayStation Plus-Angebots. Zur Feier des Tages verschenkt das Unternehmen kostenloses Guthaben an zufällige Nutzer.

PlayStation Plus feiert sein zehntes Jubiläum.

In den vergangenen Tagen begingen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment den zehnten Geburtstag des Online-Angebots PlayStation Plus.

Aktuellen Berichten zufolge dürfen sich die Nutzer des Service zur Feier des Tages über eine kleine Überraschung freuen. So meldeten sich in den internationalen Gaming-Foren zunächst vereinzelte Nutzer aus Nordamerika und Europa zu Wort, die darauf hinwiesen, dass sie mit einem kostenlosen Guthaben in Höhe von zehn US-Dollar beziehungsweise Euro bedacht wurden.

Nutzer werden offenbar zufällig mit dem kostenlosen Guthaben bedacht

Auf Nachfrage eines Nutzers bestätigte Sony Interactive Entertainment die Aktion. Wie es seitens des Unternehmens heißt, wird die Jubiläumsaktion zum zehnten Geburtstag von PlayStation Plus bis zum 11. August 2020 stattfinden. Wie viele Nutzer mit dem kostenlosen Guthaben bedacht werden sollen, ist noch unklar. Fest steht aber offenbar, dass die PlayStation Plus-Abonnenten auf zufälliger Basis mit dem Guthaben versehen werden.

Wie lange ihr bereits zu den Abonnenten von PlayStation Plus gehört, spielt bei der Entscheidung seitens Sony Interactive Entertainment übrigens keine Rolle. Nennt ihr also ein aktives PlayStation Plus-Abo euer Eigen, solltet ihr in den kommenden Tagen eure PlayStation-Benachrichtigungen im Auge behalten.

Zu den Vorzügen von PlayStation Plus gehören exklusive Rabatte, Demos oder Betas. Darüber hinaus wird der kostenpflichtige Dienst benötigt, um Zugriff auf die Online-Mehrspieler-Komponenten der PlayStation 4-Titel zu erhalten.

