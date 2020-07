Resident Evil Village: Im August soll ein neuer Trailer veröffentlicht werden

In "Resident Evil Village" werden die Spieler auch auf neue Schrecken stoßen.

Im vergangenen Monat hatte Capcom mit „Resident Evil Village“ den neuesten Teil der beliebten und erfolgreichen Survival-Horror-Reihe angekündigt. Mit einem ersten Trailer hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass man die Geschichte von „Resident Evil 7“ fortsetzen wird. Allerdings werden sich Ethan Winters und Chris Redfield dieses Mal in einem mysteriösen Dorf wiederfinden, in dem unter anderem Werwölfe Jagd auf sie machen.

Allerdings hatte Capcom bereits bestätigt, dass man im August 2020 neue Eindrücke von „Resident Evil Village“ veröffentlichen wird. Der meist gut informierte Branchen-Insider AestheticGamer wurde bereits gefragt, ob Capcom möglicherweise auch erstes Gameplay enthüllen wird. Allerdings sollte man laut dem Insider eher mit einem neuen Trailer rechnen.

„Ich habe das Gefühl, dass dies nicht sehr überraschend sein wird, da Capcom bereits gesagt hat, dass man mehr RE8-Zeug im August zeigen wird, aber es wird nächsten Monat einen neuen RE8-Trailer gemeinsam mit einigen anderen Dingen geben“, schrieb AestheticGamer.

Allerdings ist noch nicht bekannt, an welchem Tag Capcom das neue Material zeigen wird. Möglicherweise wird man die diesjährige Gamescom nutzen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie in einer digitalen Form stattfinden wird. Sobald entsprechende Details bekanntgegeben werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Resident Evil Village“ wird im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X und den PC erscheinen.

I feel like this shouldn’t be very surprising as Capcom already has said there’d be more RE8 stuff in August, but yes there will be a new RE8 trailer next month, along with some other things. https://t.co/0P1z513Hez

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 24, 2020