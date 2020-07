The Last of Us Part 2: Mehr als 2.000 Menschen an der Realisierung des Nachfolgers beteiligt

Wie die Kollegen von Moby Games unter Berufung auf die ausführlichen Credits berichten, arbeiteten unter dem Strich mehr als 2.000 Menschen an der Realisierung von "The Last of Us: Part 2". Zudem wurde Naughty Dog von zahlreichen externen Firmen unterstützt.

"The Last of Us: Part 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Neben dem kürzlich veröffentlichten „Ghost of Tsushima“ dürfte „The Last of Us: Part 2“ zu den letzten großen Exklusiv-Titeln der PlayStation 4 gehören.

Abseits seiner packenden Geschichte und der dichten Atmosphäre punktete das neueste Projekt von Naughty Dog vor allem mit seiner beeindruckenden Optik und den zahlreichen Details. Im Zuge eines aktuellen Berichts nahmen sich die englischsprachigen Kollegen von MobyGames die ausführlichen Credits vor und fanden heraus, dass unter dem Strich nicht weniger als 2.000 Menschen an der Realisierung von „The Last of Us: Part 2“ beteiligt waren.

13 externe Firmen waren involviert

Genau genommen waren es 2.169 Menschen. Unterstützt wurden die Entwickler von Naughty Dog bei den Arbeiten an „The Last of Us: Part 2“ von insgesamt 13 Outsourcing-Unternehmen. Wenn ihr euch schon immer mal die Frage gestellt haben solltet, wie viel Manpower benötigt wird, um ein solch ambitioniertes Projekt auf die Beine zu stellen, dann habt ihr hier die Antwort.

Zum Thema: The Last of Us Part 2: Beeindruckende Download-Zahlen im Juni

Zu den Spitzenreitern der Videospiel-Industrie gehört „The Last of Us: Part 2“ mit diesen Werten übrigens nicht. An Rockstar Games‘ Western-Hit „Red Dead Redemption 2“ wirkten beispielsweise über 8.000 Menschen mit. Zu beachten ist, dass in beiden Fällen natürlich nicht alle Angestellten oder externen Mitarbeiter über den gesamten Entwicklungszyklus an den jeweiligen Projekten mitwirkten.

„The Last of Us: Part 2“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich und erzählt laut offiziellen Angaben eine packende Geschichte von Trauer, Wut und Rachegefühlen, die dem Spieler mehr als nur einmal einen kalten Schauer über den Rücken jagen soll. Mit mehr als vier Millionen verkauften Einheiten legte „The Last of Us: Part 2“ den bisher stärksten Launch des Videospieljahres 2020 hin.

Quelle: MobyGames

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2