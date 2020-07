UK-Charts: Ghost of Tsushima behauptet die Spitze

Zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien. Den Platz an der Spitze sicherte sich ein weiteres Mal das Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" aus dem Hause Sucker Punch.

"Ghost of Tsushima" behauptet die Spitze der britischen Software-Charts.

Zum Start in eine neue Woche dürfen die obligatorischen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen.

Wie sich den Erhebungen von GfK Chart-Track entnehmen lässt, sicherte sich das Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ ein weiteres Mal den Platz an der Spitze der Software-Charts. Im Vergleich mit der Launchwoche brachen die Verkaufszahlen von „Ghost of Tsushima“ im britischen Einzelhandel allerdings um 68 Prozent ein. Auf den weiteren Plätzen folgen Nintendos Dauerbrenner „Animal Crossing: New Horizons“ und das Rennspiel „F1 2020“.

Zum Thema: Game-Charts Deutschland: Ghost of Tsushima holt sich die Führung

Die Absatzzahlen von „Paper Mario: The Origami King“, das in den aktuellen Software-Charts den vierten Platz belegt, gingen gegenüber der Vorwoche um 64 Prozent zurück. Trotz allem handelt es sich bei „Paper Mario: The Origami King“ schon jetzt um den am zweitschnellsten verkauften Titel der Franchise im britischen Einzelhandel.

Anbei die Top 10 der aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Großbritannien: Die aktuellen Top 10 der Software-Charts

Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons F1 2020 Paper Mario: The Origami King Mario Kart 8: Deluxe The Last of Us Part 2 Minecraft (Switch) Grand Theft Auto 5 Forza Horizon 4 Ring Fit Adventure

Quelle: GamesIndustry.biz

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts