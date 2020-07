Destroy All Humans: Der witzige Trailer zum heutigen Release des Remakes

"Destroy All Humans": Das Remake ist ab sofort erhältlich.

Wie THQ Nordic bekannt gab, ist das Remake zum Action-Klassiker „Destroy All Humans“ ab sofort für die Konsolen und den PC erhältlich.

Passend zum heutigen Release darf ein entsprechender Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch mit einer Laufzeit von mehr als zweieinhalb Minuten einen ausführlichen und unterhaltsamen Blick auf die Welt von „Destroy All Humans“, die im Remake vom deutschen Entwicklerstudio Black Forest Games („Giana Sisters: Twisted Dreams“) zum Leben erweckt wurde.

Verbreitet Schrecken unter der Menschheit

In „Destroy All Humans“ schlüpft ihr in die Rolle des grummeligen Außerirdischen Crypto-137, der mit dem Auftrag, menschliche DNA zu sammeln, auf die Erde geschickt wird. Genau wie im Original greift das Alien dabei auf eine Vielzahl abgedrehter Waffen zurück. Auch die zahlreichen Klischees und Anspielungen auf den Lifestyle der 50er und 60er Jahre dürfen in der Neuauflage natürlich nicht fehlen.

„Terrorisiere die Menschen auf der Erde der 1950er Jahre in der Rolle des bösen Ausserirdischen Crypto-137. Ernte ihre DNA und bringe die US-Regierung in dem originalgetreuen Remake des legendären Alien-Invasion-Action-Abenteuers zu Fall. Vernichte kümmerliche Menschen mit einer Auswahl an ausserirdischen Waffen und psychokinetischer Fähigkeiten. Vernichte ihre Städte mit deiner fliegenden Untertasse! Ein riesiger Schritt auf die Menschheit“, heißt es von offizieller Seite.

Das Remake zu „Destroy All Humans“ ist ab sofort für die PS4, den PC, die Xbox One und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

