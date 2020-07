Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Neue Playlist-Updates und Double XP-Events

Heute wurden nicht nur Playlist-Updates zu "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kündigten die Entwickler von Infinity Ward Double-XP-Events an.

Wie die Entwickler von Infinity Ward bekannt gaben, soll den Spielern von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ in den kommenden Tagen ein weiterer Anreiz geboten werden, die Schlachtfelder der beiden Shooter aufzusuchen.

Zum einen wurde ein sogenanntes Triple-Feed-Wochenende angekündigt, das am kommenden Freitag, den 31. Juli 2020 startet. Im Zuge des Events erhalten die Spieler in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten für ihre Waffen. Darüber hinaus wird der Fortschritt im Battle-Pass verdoppelt.

Bei den Doube-XP-Events bleibt es allerdings nicht. Stattdessen stehen mit sofortiger Wirkung Playlist-Updates bereit, mit denen in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ für zusätzliche Abwechslung gesorgt werden soll.

Welche Inhalte im Rahmen der Playlist-Updates im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Modern Warfare

Gunfight (ohne Blaupausen)

Gunfight 3v3 – (Messer only)

Deathmatch Domination and Drop Zone

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Warzone

Removes Plunder Quads

Adds Plunder: Blood Money Trios

„Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ sind für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

