Unturned: Zombie-Survival-Horror für die Konsolen angekündigt

"Unturned" erscheint 2020 für die Konsolen.

Auf dem PC wurde der von Smartly Dressed Games entwickelte Zombie-Survival-Titel „Unturned“ bereits im Jahr 2014 veröffentlicht.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher 505 Games kündigte das Indie-Studio heute an, dass hinter den Kulissen an Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One gearbeitet wird. Die Konsolen-Version wird nach dem aktuellen Stand der Dinge im Herbst dieses Jahres veröffentlicht und laut Entwicklerangaben die gleichen Stärken bieten, die „Unturned“ bereits auf dem PC auszeichneten.

Überlebt in einer Welt voller Untoter

In „Unturned“ erkunden die Spieler acht abwechslungsreiche und riesige Sandbox-Karten auf dem Land-, Luft- und Seeweg. In von Zombies verseuchten Ruinen der modernen Gesellschaft begibt man sich auf die Suche nach wertvollen Ressourcen wie Holz und Metall, mit denen nicht nur Festungen und Verteidigungsanlagen erschaffen werden können. Gleichzeitig stellt ihr mit dem umfangreichen Crafting-System Kleidung, Nahrung und Ausrüstung her.

Zum Thema: Undying: Zombie-Survival-Game vorgestellt – Details und Trailer

Wer einen Freund zur Hand hat, kann die Welt von „Unturned“ auch im Splitscreen mit einem weiteren Spieler erkundet werden. „Unturned-Spieler übernehmen die Rolle eines Überlebenden in den von Zombies verseuchten Ruinen der modernen Gesellschaft und müssen mit Freunden zusammenarbeiten und Allianzen schmieden, um unter den Lebenden zu bleiben“, so die Entwickler weiter.

Im Zuge des Konsolen-Release bekommt „Unturned“ laut offiziellen Angaben zudem verschiedene Verbesserungen wie Gameplay-Optimierungen, ein erweitertes Freischaltungssystem sowie frische Erfahrungen spendiert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Unturned