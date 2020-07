Warhammer: Games Workshop will große AAA-Videospiele zur Marke

Zumindest, wenn es nach Games Workshop geht, die die Lizenz am als Tabletop-Spiel gestarteten „Warhammer“-Franchise halten. In den vergangenen Jahren war die Qualität der veröffentlichten Videospiele zu „Warhammer“ und „Warhammer 40k“ in den Augen der Kritiker und Fans oftmals recht schwankend, doch dies soll sich in Zukunft ändern, denn Games Workshop plant eine große Offensive auf dem Videospiel-Markt.

Neue Lizenzverträge alle zwei bis drei Monate

Wie unter anderem IGN berichtet, gehe aus dem jüngsten Jahresbericht von Games Workshop hervor, das Unternehmen plane „Warhammer“-Videospiele, die qualitativ im AAA-Segment angesiedelt sein sollen: „Unser Ziel sind AAA-Videospiele. Wir haben mehrere Lizenzen unterzeichnet und verhandeln weiterhin über viele weitere, wir werden euch informieren sobald diese bekannt gegeben werden. Gegenwärtig verfügen wir über 73 Lizenzen und werden alle zwei bis drei Monate neue Lizenzen unterzeichnen.“

Die Vorgabe ist dabei klar: Games Workshop will seine „Warhammer“-Universen noch breiter aufstellen und fortan noch mehr auf die Qualität der Spiele achten. Sowohl „Warhammer“ als auch „Warhammer 40k“ bieten zweifelsohne eine reichhaltige Lore für Videogames, in denen spannende Geschichten erzählt werden könnten. Ob diese Projekte am Ende jedoch mit anderen AAA-Produktionen wie „Final Fantasy“, „The Last of Us“ oder „The Witcher“ konkurrieren können, muss die Zeit zeigen.

Warhammer 40k: Darktide wird das nächste Videospiel zum Franchise

Erst vergangenes Wochenende wurde im Rahmen des jüngsten Xbox Games Showcase-Events „Warhammer 40: Darktide“ mit einem ersten Trailer angekündigt. Bei dem Spiel, welches zu seinem Launch im kommenden Jahr zunächst exklusiv für die Xbox Series X erscheinen wird, handelt es sich um einen Koop-Shooter für vier Spieler. Entwickelt wird „Darktide“ von den „Warhammer: Vermintide“-Machern von Fatshark.

Wünscht ihr euch AAA-„Warhammer“-Videospiele?

