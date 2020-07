Cyberpunk 2077: CD Projekt warnt vor Phishing-Mails – Keine Beta geplant

"Cyberpunk 2077" erscheint im November 2020.

Zu den größten Titeln des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts dürfte zweifelsohne das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ gehören, das zur Zeit bei den „The Witcher“-Machern von CD Projekt entsteht.

Ein Umstand, den sich offenbar auch Betrüger zunutze machen möchten. Wie berichtet wird, machen aktuell Mails die Runde, in denen den Nutzern ein Zugang zu einer vermeintlichen Beta versprochen wird. Betrugsversuche, die es zu großen Spielen leider immer wieder gibt. Meist mit dem Ziel, an die Daten der Nutzer zu gelangen und diese für unlautere Zwecke zu nutzen.

Um die Nutzer zu schützen, sorgten die Entwickler von CD Projekt umgehend für Klarheit und wiesen darauf hin, dass wir es hier in der Tat mit Betrugsversuchen zu tun haben. Zum einen habe das Studio zu keinem Zeitpunkt entsprechende Mails verschickt. Erschwerend kommt hinzu, dass laut dem polnischen Studio ohnehin keine Beta zu „Cyberpunk 2077“ geplant ist.

Nach mehreren Verschiebungen wird „Cyberpunk 2077“ nun am 19. November 2020 für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich sein. Darüber hinaus befindet sich ein umfangreiches technisches Upgrade für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X in Arbeit, das 2021 folgt und in Form eines kostenlosen Downloads zur Verfügung gestellt wird.

Einen konkreten Termin nannte „Cyberpunk 2077“ hier allerdings noch nicht.

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it’s not genuine.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 30, 2020