Ghost of Tsushima: Yakuza-Macher äußert sich zum PS4-Hit

Mit ihrem neuesten Werk haben die „inFAMOUS“-Entwickler von Sucker Punch bei vielen PS4-Besitzern einen Nerv getroffen. „Ghost of Tsushima“ wird nicht nur von Kritikern, sondern vor allem Spielern gelobt, die in der Rolle des Samurai Jin Sakai gegen die Mongolen ins Feld ziehen. Mit Toshihiro Nagoshi meldete sich kürzlich einer der kreativen Köpfe der „Yakuza“-Serie zum wohl letzten großen PS4-Exklusivtitel zu Wort.

„Yakuza“-Macher findet lobende Worte für „Ghost of Tsushima“

Nagoshi ist seit den Anfangstagen von Segas „Yakuza“-Reihe eine ihrer treibenden kreativen Kräfte. In der jüngsten Ausgabe des monatlich erscheinenden SegaNama-Streams (via DualShockers) äußerte er sich unter anderem zur jüngsten Arbeit seiner US-amerikanischen Kollegen von Sucker Punch. Dabei spricht Nagoshi in den höchsten Tönen von „Ghost of Tsushima“ und räumt sogar eine Niederlage ein:

„Wir haben definitiv gegen sie verloren. Ich denke, es ist ein Spiel, das auf jeden Fall von Japanern hätte entwickelt werden sollen, aber ich habe gehört, dass sie eine monströse Arbeit geleistet haben, indem sie Daten und vieles mehr gesammelt haben. […] Es ist die Art von Arbeit, die von Nicht-Japanern gemacht wurde, die einem das Gefühl gibt, dass sie noch japanischer sind als wir. Ich finde das erstaunlich. Wir glauben oft, dass westliche Menschen bestimmte japanische Dinge nie verstehen würden, aber das Spiel zeigt, dass diese Denkweise völlig falsch ist.“

„Yakuza“-Macher verwundert über starke Verkaufszahlen

Darüber hinaus zeigt sich Nagoshi jedoch ebenfalls etwas verwundert über den kommerziellen Erfolg von „Ghost of Tsushima“, das den besten Verkaufsstart einer neuen PlayStation-Marke feiern konnte. „Ich wusste, es würde sich sehr gut verkaufen“, sagt Nagoshi, fügt jedoch an, er habe sich „gefragt, ob es sich so gut verkaufen würde oder nicht. Weil kürzlich ähnlich aussehende Spiele wie „Sekiro“ veröffentlicht wurden, und einige könnten denken, dass sie „Ghost of Tsushima“ nicht mehr brauchen.“

Abschließend beglückwünscht Toshishiro Nagoshi das Sucker Punch-Team, die eine mutige Entscheidung getroffen hätten, ein Spiel im feudalen Japan anzusiedeln und diese Epoche so gut umzusetzen.

Was haltet ihr von Toshihiro Nagoshis Äußerungen zu „Ghost of Tsushima“?

