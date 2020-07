Metal Gear Solid: Hideo Kojima könnte sich Netflix-Star als Solid Snake vorstellen

Seit Jahren wird inzwischen an einer "Metal Gear Solid"-Verfilmung gearbeitet, doch noch ist kein Cast bekannt. Hideo Kojima wirft nun einen Namen für die Hauptrolle in den Topf.

Die Abenteuer von Solid Snake sind vermutlich die bekannteste Schöpfung von Videospiel-Legende Hideo Kojima. Nach dem enormen Erfolg der von ihm geschaffenen „Metal Gear Solid“-Saga befindet sich mittlerweile eine Film-Adaption der Spiele-Serie in Planung. Die Produktion kam in den vergangenen Jahren allerdings nur recht schleppend voran. Kojima sei derweil ein potentieller Snake-Darsteller ins Auge gesprungen.

Netflix-Star fiel Kojima kürzlich ins Auge

Wie unter anderem Movieweb berichtet, äußerte sich Hideo Kojima kürzlich über seinen Instagram-Account auf die Frage, welche Kreativen und Schauspieler derzeit die Aufmerksamkeit des Videospiel-Machers hätten. Hierauf entgegnete er: „Vor kurzem fiel mir Luca Marinelli ins Auge, nachdem ich ‚The Old Guard‘ und ‚Martin Eden‘ gesehen hatte. Er spielte in ‚Sie nannten ihn Jeeg Robot‘ einen beeindruckenden Bösewicht, aber ich denke, dass er bald seinen Durchbruch hat und seine Popularität zunehmen wird. Außerdem denke ich, wenn er ein Kopftuch anziehen würde, wäre er ein Ebenbild von Solid Snake!“

Der in der italienischen Hauptstadt Rom geborene Marinelli war zuletzt in der Rolle des Nicky in der Netflix-Produktion „The Old Guard“ zu sehen. Doch er ist nicht der erste Schauspieler, den sich Kojima als Solid Snake vorstellen könnte. Vor einigen Jahren sagte er noch, der einstige „X-Men“-Star Hugh Jackman sei eine passende Besetzung für die Rolle des Videospiel-Helden.

Wie steht es um die „Metal Gear Solid“-Verfilmung?

Nachdem es lange Zeit eher schleppend voranging, konnte Anfang diesen Monats ein wichtiger Meilenstein erreicht werden, denn inzwischen sollen die Arbeiten am Drehbuch abgeschlossen sein. Ein Entwurf des Skripts habe den Regisseur der Videospiel-Adaption, Jordan Vogt-Roberts („Kong: Skull Island“), bereits vor gut zwei Jahren begeistert. Nach dem Nehmen dieser Hürde könnte die Produktion bald mehr Fahrt aufnehmen.

Könnt ihr euch Luca Marinelli als Solid Snake vorstellen und wer wäre eure Wunschbesetzung für die Rolle?

