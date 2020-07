Metal Gear Solid: Konami veröffentlichte eine Auswahl der ikonischen Soundtracks auf Spotify

In "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" war Solid Snake deutlich gealtert.

Der japanische Spielehersteller Konami konnte in seiner langlebigen Geschichte einige ikonische Marken wie „Castlevania“, „Silent Hill“, „Contra“ oder auch „Metal Gear“ auf den Markt bringen. Vor allem „Metal Gear“ bzw. „Metal Gear Solid“ konnte Fans von Stealth-Actionspielen über Jahrzehnte hinweg begeistern.

Der Game Designer Hideo Kojima, der Konami vor einigen Jahren verließ und inzwischen als unabhängiger Entwickler sein Geld verdient, hatte immer einen Hang für Theatralik und untermalte seine packenden Szenen mit einer überaus stimmigen Musik, die unter anderem von Harry Gregson-Williams, Ludvig Forssell, Norihiko Hibino und weiteren Komponisten erschaffen wurde.

Nun hat Konami bekanntgegeben, dass man eine Auswahl der offiziellen Soundtracks auf Spotify veröffentlicht hat. Somit kann man einige der bekanntesten Kompositionen der „Metal Gear“-Reihe noch einmal erleben. Zur Auswahl stehen folgende Alben:

Ob Konami in Zukunft auch die vollständigen Soundtracks zu „Metal Gear Solid“, „Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty“, „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ und weiteren Ablegern der Reihe veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt. Zumindest hat der Publisher endlich den Anfang gemacht, nachdem man bereits vor Monaten zahlreiche Soundtracks zu „Castlevania“ und „Silent Hill“ auf Spotify zur Verfügung stellte.

Sollte Konami entsprechende Informationen zu den weiteren Soundtracks enthüllen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

❗

Soundtracks to the iconic #MetalGear series have snuck into the KONAMI Europe Spotify account…

Scope them out here: https://t.co/c5knj8Bb5o pic.twitter.com/8hpmC7u0xl

— KONAMI Europe (@konamieu) July 22, 2020