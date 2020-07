Private Division: Take-Twos Indie-Label schnappt sich die „Ori“-Entwickler und weitere Studios

Vor wenigen Jahren gründete Take-Two, Mutterunternehmen hinter 2K Games und Rockstar Games, mit Private Division ein hauseigenes Indie-Label, mit dem man unabhängige Entwicklerstudios unterstützen möchte. In den letzten Jahren hatte man unter anderem Titel wie „Ancestors: The Humankind Odyssey“, „Kerbal Space Program“ oder auch „The Outer Worlds“ veröffentlicht.

Drei weitere Partnerschaften für das Indie-Label

Nun hat sich Private Division auch die Spiele weiterer erfolgreicher Entwicklerstudios gesichert. Den größten Erwartungen wird man sicherlich bei den Moon Studios haben, die in den letzten Jahren mit „Ori and the Blind Forest“ sowie „Ori and the Will of the Wisp“ für eine Menge Aufsehen sorgen konnten. Beide Spiele konnten hohe Wertungen ergattern und sich großer Beliebtheit erfreuen. Das nächste Spiel des Entwicklerstudios wird unter dem Private Division-Banner erscheinen, was zumindest hoffen lässt, dass auch eine Multiplattform-Veröffentlichung angestrebt werden könnte.

Allerdings werden auch Roll7 („OlliOlli“, „Not a Hero“, „Laser League“) sowie League of Geeks („Armello“) schließen sich Private Division an. Während die Moon Studios angedeutet hatten, dass sie an einem Action-Rollenspiel arbeiten, spricht Roll7 von dem nächsten Schritt in der Entwicklung von unfassbar flüssigen Gameplay-Erfahrungen. League of Geeks plant wiederum die Arbeit an einem ambitionierten, komplett neuen Videospiel.

Somit kann man gespannt sein, was die drei Studios in Zukunft enthüllen werden. Sobald entsprechende Details genannt werden, lassen wir euch davon wissen.

Quelle: Eurogamer

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Private Division