Street Power Football: Der Story-Modus im neuen Trailer vorgestellt

Heute bedachten uns die Entwickler von Maximum Games mit einem neuen Trailer zu "Street Power Football". In diesem wird uns mit "Become the King" der Story-Modus des Arcade-Kicks vorgestellt.

"Street Power Football" erscheint unter anderem für die PS4.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher SFL Interactive veröffentlichen die Entwickler von Maximum Games im kommenden Monat „Street Power Football“ für die Konsolen und den PC.

Wie es der Name des Titels bereits andeutet, haben wir es hier mit einem arcadelastigen Fußallspiel zu tun. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Street Power Football“ spielerisch auf euch zukommt, veröffentlichten die Macher von Maximum Games heute einen neuen Trailer, in dem sich alles um „Become the King“ dreht. Hierbei haben wir es mit dem Story-Modus des Arcade-Kicks zu tun.

Herausforderungen auf der ganzen Welt

Offiziellen Angaben zufolge warten in „Become the King“ zahlreiche Herausforderungen auf euch, die über den kompletten Globus verstreut sind und von Sean Garnier, dem Street King persönlich, geleitet werden. Dabei müsst ihr euch den besten Gegnern der Welt stellen und alle Modi (Trickshot, Freestyle, Panna und Street Power Match) in Perfektion absolvieren. Das Können der Spieler wird in den unterschiedlichen Modi immer wieder auf die Probe gestellt, wobei sich der Schwierigkeitsgrad Stück für Stück erhöht.

„Street Power Football kombiniert kreativen Stil mit dynamischer Action, um eine Over-The-Top-Fußball- und Arcade-Gaming-Erfahrung zu bieten. Insgesamt beinhaltet der Titel sechs verschiedene Spielmodi, eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten zum Stylen des eigenen Teams, mitreißende Musik, abwechslungsreiche Schauplätze, Street-Football-Legenden aus der ganzen Welt, darunter Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson und vieles mehr“, heißt es zu „Street Power Football“ weiter.

Hierzulande wird der Arcade-Kick ab dem 25. August 2020 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Switch erhältlich sein.

