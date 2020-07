Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Season 5 bringt die Shadow Company als dritte Fraktion ins Spiel – Neuer Trailer

In der nächsten Woche wird eine weitere Season in "Call of Duty: Modern Warfare" an den Start gehen. Mit einem neuen Trailer haben Activision und Infinity Ward auch eine dritte Fraktion enthüllt: die Shadow Company.

Am kommenden Mittwoch, den 5. August 2020 wird die mittlerweile fünfte Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ beginnen und sowohl neue Inhalte in den Multiplayer als auch den Warzone-Modus bringen. Nun haben Activision und Infinity Ward einen neuen Trailer veröffentlicht, der uns eine dritte Fraktion vorstellt, die ebenfalls mit der neuen Season Einzug halten wird.

Die Soldaten fürs Grobe

Dabei handelt es sich um die Shadow Company, die als elitäres und privates Militärunternehmen beschrieben wird, das außerhalb der Grenzen des eigentlichen Waffenstillstandes operiert. Sie wurde durch die Gefechte zwischen der Coalition und der Allegiance gegründet und besitzt eine eigene Agenda. Zudem ist die Shadow Company alles andere als zufrieden mit Captain Price und seiner Führung, weshalb sie sich direkt um terroristische Gefahren kümmert.

Bereits drei Operatoren wurden für die Shadow Company bestätigt. Dabei handelt es sich um Rozlin „Roze“ Helms, Velikan und Marcus „Lerch“ Ortega. Auf dem offiziellen Blog haben die Entwickler auch einige Details zu den Charakteren enthüllt. Somit sollte man dort noch einmal nach den Hintergrundgeschichten der neuen Gesichter umschauen.

Mehr zum Thema: Call of Duty Modern Warfare & Warzone – Neue Playlist-Updates und Double XP-Events

Mit der fünften Season wird Infinity Ward auch weitere Inhalte wie Änderungen an der Warzone-Karte, neue Waffen, neue Mehrspieler-Karten und mehr mit sich bringen. Des Weiteren können die Spieler einen neuen Battle Pass erwarten, der wiederum zahlreiche neue Embleme, Visitenkarten, Waffenvarianten und mehr umfassen wird.

An diesem Wochenende kann man noch einmal doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Waffenerfahrungspunkte und doppelte Battle Pass-Verdienste erhalten, wenn man „Call of Duty: Modern Warfare“ spielt. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

