DiRT 5: Neues Gameplay-Video stellt die Stampede-Strecke vor

Vor wenigen Wochen machte Codemasters Nägel mit Köpfen und kündigte die laufenden Arbeiten am Offroad-Rennspiel „DiRT 5“ offiziell an.

Zum Abschluss der Woche bedachte uns das Unternehmen mit einem frischen Gameplay-Video zu „DiRT 5“, das unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht. Im Rahmen des neuen Videos ermöglichen uns die Entwickler einen genaueren Blick auf den Offroad-Racer. In den Mittelpunkt rückt dabei die Stampede-Strecke, auf der ihr gegen die Uhr antreten könnt.

Release auch für die Next-Generation-Konsolen

Zu den Neuerungen von „DiRT 5“ gehört unter anderem der neue und von einer Geschichte getriebene Karriere-Modus, in dem die Spieler an Rennen rund um den Globus teilnehmen und Metropolen wie New York und Rio de Janeiro unsicher machen. Hinzukommt ein umfangreicher Editor, in dem zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten auf euch warten.

„DiRT 5“ wird am 9. Oktober 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus folgen zu einem späteren Zeitpunkt Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5. Wer „DiRT 5“ für die aktuellen Systeme erwirbt, kann seine Version kostenlos auf den Next-Generation-Ableger upgraden.

Auf den Konsolen der neuen Generation unterstützt „DiRT 5“ unter anderem eine Darstellung in 4K oder einen optionalen 120FPS-Modus.

