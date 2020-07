F.I.S.T. Forged in Shadow Torch: Neuer Trailer stellt das tierische Metroidvania vor

Mit einem neuen Trailer gewähren uns Bilibili und TiGames einen Einblick in das tierische Metroidvania "F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch", das zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt für die PlayStation 4 und den PC erscheinen soll.

Im Rahmen der ChinaJoy 2020 haben der Publisher Bilibili und das zuständige Entwicklerstudio TiGames einen neuen Trailer zu „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Metroidvania, das die Spieler mit einem Dutzend an Arealen beschäftigen soll, die allesamt thematisch einzigartig sein wird.

Ein Veteran zieht erneut in den Kampf

In „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ wird man nach Torch City reisen. Die Stadt wurde einst von Tieren bewohnt, ehe die Maschinenlegion sechs Jahre vor den Geschehnissen der Haupthandlung die Stadt überfiel und bevölkerte. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Rayton, einem ehemaligen Soldaten im Widerstandskrieg, der seitdem von der Welt abgetrennt lebt. Nachdem sein Freund festgenommen wurde, schnappt sich Rayton seine mechanische Faust und zieht wieder in den Kampf. Dabei landet er in einem Komplott der Mafia, der Rebellion und der Legion.

Die Spieler werden Kampfherausforderungen, Rätsel und Sprungpassagen meistern müssen, um die miteinander verbundene Spielwelt zu erkunden. Dafür stehen mit der Faust, dem Bohrer und der Peitsche auch drei einzigartige Waffen zur Verfügung, die man jederzeit wechseln kann, um alle Herausforderungen zu meistern.

„F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“ soll für die PlayStation 4 und den PC (via Steam) erscheinen. Hier ist der neue Trailer zu „F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch“:

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch