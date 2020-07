Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered: Trailer präsentiert die Spielwelt und die Features

Die "Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition" erscheint Ende August.

Im kommenden Monat kehrt mit „Final Fantasy Crystal Chronicles“ ein Klassiker des Action-Rollenspiel-Genres auf die Konsolen und den PC zurück.

Um noch einmal Lust auf mehr zu machen, bedachte uns Square Enix zum Abschluss der Woche mit einem frischen Trailer zur „Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition“. Im Zuge des frisch veröffentlichten Videos gehen die Verantwortlichen des Publishers etwas näher auf die wichtigsten Features der Neuauflage ein. Darüber hinaus wird euch ein Blick auf die stimmige Spielwelt des Rollenspiels ermöglicht.

Eine Mehrspieler-Erfahrung im Final Fantasy-Universum

Die „Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition“ umfasst zum einen alle Inhalte des 2003 für den GameCube veröffentlichten Originals. Darüber hinaus ist im Zuge der Neuauflage eine Online-Mehrspieler-Komponente an Bord, die es euch ermöglicht, euch mit bis zu drei weiteren Spielern zusammenzuschließen und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Hinzukommt ein besonders knackiger Dungeon für erfahrene Spieler.

Zum Thema: Final Fantasy Crystal Chronicles: Remaster erscheint ohne Offline-Multiplayer

„Das klassische Koop-Action-RPG Final Fantasy: Crystal Chronicles wurde komplett überarbeitet und enthält jetzt auch einen neuen Online-Multiplayer-Modus, in dem du dich gemeinsam mit bis zu drei Freunden ins Abenteuer stürzen kannst! Für jene, die das Original gespielt haben: Es wurden neue Gebiete in den Dungeons hinzugefügt, also gibt es noch viel mehr zu entdecken als zuvor“, so Square Enix.

Die „Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition“ wird am am 27. August 2020 für die PlayStation 4, Nintendos Switch, iOS und Android veröffentlicht.

