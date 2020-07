PS5: Weiterer Hinweis auf eine State of Play Anfang August?

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Wochen hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass wir uns im kommenden Monat über eine neue Ausgabe von „State of Play“ freuen dürfen.

Auf dieser sollen neue Spiele für die PlayStation 5 enthüllt werden. Während Sony Interactive Entertainment zu den Gerüchten um die „State of Play“ weiter schweigt, sorgte ein alter Bekannter für frische Spekulationen. Die Rede ist vom für gewöhnlich gut informierten VentureBeat-Redakteur Jeff Grubb, der darauf hinweist, dass sowohl Sony Interactive Entertainment als auch Microsoft im nächsten Monat entsprechende Online-Events planen.

Im Gegensatz zu Sony Interactive Entertainment machte Microsoft bereits Nägel mit Köpfen und gab in Person von Phil Spencer bekannt, dass sich die Spieler im August in der Tat auf weitere Neuigkeiten und Ankündigungen zur Xbox Series X einstimmen dürfen. Laut Grubb wird Sony Interactive Entertainment trotz allem den Anfang machen und die neue „State of Play“-Episode zwischen dem 5. und dem 11. August 2020 abhalten. Zuletzt sprach die Gerüchteküche vom 6. August 2020.

Microsofts Online-Event hingegen soll etwas später stattfinden. Im Rahmen seiner Mitteilung weist Grubb allerdings darauf hin, dass natürlich auch er noch keine offiziellen Details zu den Online-Events erhalten hat. Entsprechend sollte er auf seine Aussagen nicht festgenagelt werden.

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X werden im diesjährigen Weihnachtsgeschäft den Weg in den internationalen Handel finden. Preise und konkrete Termine wurden bisher allerdings nicht genannt.

