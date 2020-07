The Last of Us: TV-Serie soll einen alternativen Blick auf das Universum ermöglichen

Aktuell wird an einer TV-Serie zu "The Last of Us" gearbeitet. Wie es von offizieller heißt, soll den Fans mit der Serie ein alternativer Blick auf die Geschichte und das zugrunde liegende Universum geboten werden.

"The Last of Us: Part 2" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Bereits im März dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass HBO aktuell an einer TV-Serie zu Naughty Dogs Endzeit-Hit „The Last of Us“ arbeitet.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung darauf hingewiesen wurde, dass die Produktion nach der Veröffentlichung von „The Last of Us: Part 2“ anlaufen wird, nannte der verantwortliche Autor Craig Mazin weitere Details zur Handlung der TV-Serie. Dabei wies er darauf hin, dass die Geschichte von „The Last of Us“ durch diese erweitert wird. Gleichzeitig soll den Fans ein alternativer Blick auf das Universum und die Handlung ermöglicht werden.

TV-Serie soll sich nicht zu sehr von den Spielen entfernen

„Ich denke, Fans von etwas befürchten, dass wenn die Marke an jemand anderen lizenziert wird, diese Leute es nicht wirklich verstehen oder es verändern werden“, so Mazin. „Im aktuellen Fall passiert es mit dem, der es erschaffen hat. Deshalb sind die Änderungen, die wir vornehmen, dazu gedacht, die Dinge zu ergänzen und zu erweitern. Es geht nicht darum, irgendetwas rückgängig zu machen, sondern darum, das Ganze zu verbessern.“

„Wir entwerfen es neu und überdenken auch das vorhandene, um ein anderes Format zu präsentieren. Das ist für mich so etwas wie die Erfüllung eines Traums. Ich glaube, ich werde mich wahrscheinlich für eine Weile in einem Bunker verstecken, denn man kann nicht jeden glücklich machen“, führte der Autor aus und räumte dabei ein, dass es natürlich ein Ding der Unmöglichkeit sei, alle Fans der Marke zufriedenzustellen.

Einen konkreten Termin bekam die TV-Serie zu „The Last of Us“ bisher nicht spendiert.

