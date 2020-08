Dragon Ball FighterZ: Ankündigungen für August geplant

Genauer seien diese für den frisch angebrochenen August vorgesehen, wie unter anderem Dragon Ball Super France berichtet. Im Rahmen eines kürzlich erfolgten Live-Streams ging Bandai Namco auf seine großen Fighting-Spiele wie „Soul Calibur 6“, „Tekken 7“ oder auch „Dragon Ball FighterZ“ ein. Darin bestätigte der für die Anime-Adaption zuständige Publisher, Fans dürften sich bald auf einige Neuigkeiten freuen.

Wird der nächste DLC-Charakter im August enthüllt?

Näher ins Detail ging das Unternehmen bezüglich der versprochenen Ankündigungen leider nicht, doch es erscheint durchaus denkbar, dass sich diese um den nächsten DLC-Charakter drehen werden. Im Februar diesen Jahres wurde FighterZ Pass 3 von „Dragon Ball FighterZ“ veröffentlicht, der dem Spiel letztendlich insgesamt fünf neue Charaktere hinzufügen soll. Von diesen sind bisher jedoch erst zwei erschienen.

Bei diesen handelt es sich um Fusions-Kriegerin Kefla in ihrer Super-Saiyajin-Form und „Dragon Ball“-Held Son-Goku mit seinem Ultra-Instinct (UI). Seit Son-Goku (UI) im Mai veröffentlicht wurde, gab es keinerlei neue Informationen zum nächsten DLC-Charakter, weshalb sich zumindest eine der bevorstehenden Ankündigungen sehr wahrscheinlich darauf fokussieren dürfte.

Wann „Dragon Ball FighterZ“-Fans mit den Ankündigungen rechnen dürfen, ist ebenfalls noch unklar. Vermutlich dürften diese jedoch verkündet werden, bevor die neueste Ausgabe des „V-Jump“-Magazins in Japan veröffentlicht wird, was am 21. August passiert. In der Vergangenheit wurden in der Zeitschrift bereits öfters Details zu kommenden „FighterZ“-DLCs verkündet. Da es vor offiziellem Release jedoch oftmals Leaks aus dem Magazin gibt, könnte Bandai Namco bestrebt sein, diesen mit seiner News zuvorzukommen.

Welchen „Dragon Ball“-Charakter wünscht ihr euch als nächstes für „FighterZ“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Ball FighterZ