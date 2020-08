Ghost of Tsushima: 57 Millionen Duelle und mehr – Sucker Punch nennt aktuelle Statistiken

Mit 2,4 Millionen verkauften Einheiten in den ersten drei Tagen entwickelte sich "Ghost of Tsushima" zu einem kommerziellen Erfolg. Passend dazu nannte Sucker Punch verschiedene interessante Statistiken aus den ersten zehn Tagen.

"Ghost of Tsushima" ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Mit „Ghost of Tsushima“ wurde im vergangenen Monat das neueste Projekt der „inFamous“- und „Sly Cooper“-Macher von Sucker Punch exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

Wie Sony Interactive Entertainment vor wenigen Tagen bekannt gab, legte das Samurai-Abenteuer einen erfolgreichen Start hin und schwang sich mit 2,4 Millionen verkauften Einheiten in den ersten drei Tagen zur schnellst verkauften neuen First-Party-Marke auf der PS4 auf. Ergänzend zu diesen Erfolgsmeldungen nannten die Macher von Sucker Punch nun diverse Statistiken aus den ersten zehn Tagen von „Ghost of Tsushima“.

Von Tierfreunden und Duellanten

Diesen lässt sich unter anderem entnehmen, dass sich der Großteil der Spieler zu virtuellen Tierfreunden entwickelte. So wurden in den ersten zehn Tagen des Spiels nicht weniger als 8,8 Millionen Füchse gestreichelt. Weniger friedlich ging es in den Duellen zur Sache, von denen laut offiziellen Angaben 57,5 Millionen ausgetragen wurden.

Zum Thema: Ghost of Tsushima: Update 1.05 mit tödlichem Schwierigkeitsgrad und mehr verfügbar

Hinzukommen 15,5 Millionen Fotos, die von den Spielern geschossen wurden, sowie 810 Jahre, die die Spieler insgesamt auf den Rücken der Pferde verbrachten. Darüber hinaus gelang es den Spielern, mit Jin mehr als 139 Millionen Gegner in Angst und Schrecken zu versetzen.

Weitere Statistiken entnehmt ihr den angehängten Grafiken.

