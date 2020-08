PlayStation Now: Wird der Streaming-Service in Kürze durch Filme erweitert?

Könnte Sony Interactive Entertainments Streaming-Dienst PlayStation Now in Kürze durch die Möglichkeit, auch Filme zu streamen, erweitert werden? Für die entsprechenden Gerüchte sorgt zumindest eine aktuelle Werbeanzeige.

PlayStation Now: Wird der Streaming-Dienst in Kürze erweitert?

Aktuell bereiten sich Sony Interactive Entertainment und Microsoft nicht nur auf die im diesjährigen Weihnachtsgeschäft startende neue Konsolen-Generation vor.

Darüber hinaus unterhalten beide Unternehmen eigene Abo- und Streaming-Dienste, die in den kommenden Jahren um die Gunst der Kunden buhlen werden. Um sich auch auf lange Sicht gegen Angebote wie Stadia oder den Xbox Game Pass beziehungsweise xCloud behaupten zu können, könnten sich die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment dazu entschlossen haben, den hauseigenen Streaming-Dienst PlayStation Now durch eine zusätzliche Kategorie zu erweitern.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

So macht in diesen Tagen das Gerücht die Runde, dass PlayStation Now noch in diesem Monat durch Filme erweitert werden könnte. Für die entsprechenden Spekulationen sorgt eine Werbeanzeige zu „The Tax Collector“, die aktuell durch die sozialen Netzwerke geistert. Auf dieser sind verschiedene Streaming-Portale zu finden, über die der Film zur Verfügung gestellt wird.

Neben gängigen Plattformen wie Google Play, Amazon oder iTunes wird interessanterweise auch PlayStation Now aufgeführt. Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch, ob wir es hier mit einer vorzeitigen Enthüllung oder nicht doch mit einem simplen Fehler zu tun haben. Sony Interactive Entertainment war bisher nämlich nicht für eine Stellungnahme zu haben.

Sollte das Unternehmen für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

The Tax Collector pic.twitter.com/hWQB4bTdMG — David Ayer (@DavidAyerMovies) July 30, 2020

