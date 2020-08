Sekiro Shadows Die Twice: Game of the Year-Edition angekündigt

Obwohl „Sekiro: Shadows Die Twice“ von From Software inzwischen kein wirklich aktuelles Spiel mehr ist, kamen in der jüngsten Vergangenheit überraschend viele Neuigkeiten zum Titel. Zuletzt wurde beispielsweise ein großes Update angekündigt, das unter anderem einen Boss Rush-Modus beinhalten wird. Nun wurde der Release einer Neuauflage des PS4-Hits bestätigt, die als Game of the Year-Edition erscheinen wird.

Sekiro: GOTY-Edition vorerst nur in Japan

Dies geht zumindest aus einem Bericht von DualShockers hervor, die auf einen neuen Eintrag auf der offiziellen „Sekiro“-Website verweisen. Der Haken an der Sache: Bisher ist diese Version des Spiels nur für den japanischen Markt bestätigt. Dort erscheint das Spiel, genauso wie der kürzlich angekündigte kostenlose DLC, am 29. Oktober 2020 für die PlayStation 4.

Etwas seltsam mutet diese Entscheidung, „Sekiro“ als Game of the Year-Edition erneut zu veröffentlichen, allerdings schon an, schließlich wurden bisher keinerlei umfangreichen kostenpflichtigen Erweiterungen zum Titel veröffentlicht, die der kommenden Fassung beiliegen könnten. Normalerweise beinhalten GOTY-Editionen bekanntlich nämlich genau das: das ursprüngliche Spiel inklusive allem bisher erhältlichen Zusatzinhalten.

Dafür entschädigen sollen hingegen wohl kleinere physische Extras, die der „Sekiro“-Neuauflage beiliegen werden. Bei den Goodies handelt es sich um ein Guide Book sowie einen Schuber. Das Begleitheft wird dabei Tipps und Strategien für die Kämpfe und Techniken beinhalten, was sicherlich speziell für jene Spieler interessant sein dürfte, die den Titel bisher noch nicht gespielt haben.

Wie steht es um einen Release im Westen?

Gegenwärtig steht eine offizielle Ankündigung für einen Release im Westen zwar noch aus, eine solche dürfte jedoch sehr wahrscheinlich sein. Bisher verkaufte sich „Sekiro: Shadows Die Twice“ weltweit über 5 Millionen Mal (via DualShockers) und angesichts dieser Zahlen dürften wohl auch Spieler im Westen mit einem Release der „Sekiro“-GOTY-Edition bedacht werden.

