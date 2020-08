Tekken 7: Bandai Namco kündigt vierten Season Pass an – Neuer Trailer

Bandai Namco Entertainment wird das Kampfspiel „Tekken 7“ ein weiteres Mal mit neuen Inhalten erweitern. Die Verantwortlichen haben mit einem neuen Trailer bekanntgegeben, dass man im Herbst einen vierten Season Pass veröffentlichen wird.

Die neuen Charaktere sind noch nicht bekannt

Die vierte Season von „Tekken 7“ wird Balance-Updates sowie neue Manöver für alle Charaktere mitbringen. Des Weiteren sollen eine bessere Netzwerkerfahrungen sowie „Tekken Prowess“ ins Spiel gebracht werden. Selbstverständlich werden auch einige neue Charaktere in dem Season Pass enthalten sein. Allerdings haben die Entwickler noch keinen neuen Charakter offiziell angekündigt, weswegen man nur spekulieren kann, wer ins Spiel gebracht wird.

Mehr zum Thema: Tekken 7 – Update 3.30 mit Fahkumram, neuer Stage und mehr verfügbar – Patchnotes

„Tekken 7“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam) erhältlich. In der Vergangenheit wurde das Kampfspiel bereits mit zahlreichen DLC-Charakteren erweitert, wodurch Eliza, Geese, Noctis, Anna, Lei, Julia, Marduk, Armor King, Negan, Zafina, Ganryu, Leroy und Fahkumram ins Spiel kamen. Dementsprechend kann man gespannt sein, welche Gesichter in den nächsten Monaten nach und nach erscheinen werden.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Tekken 7