Def Jam Fight for NY: Bekannter Rapper spricht sich für ein Comeback der Marke aus

In einem Tweet sprach sich der bekannte Rapper Ice-T für ein Comeback von "Def Jam: Fight for NY" aus. In wie weit sich die Verantwortlichen von Electronic Arts von diesen Aussagen beeinflussen lassen, bleibt aber wohl abzuwarten.

"Def Jam: Fight for NY": Ice-T wünscht sich ein Comeback der Marke.

In der Vergangenheit wurde eine neue Konsolen-Generation gerne einmal genutzt, um ältere Marken aufzugreifen und einem Reboot zu unterziehen.

Ob dies auch auf der PlayStation 5 oder der Xbox Series X der Fall sein wird, steht aktuell noch in den Sternen. Im Rahmen eines aktuellen Tweets brachte der Rapper Ice-T einen weiteren Titel ins Gespräch, den er gerne in Form eines Reboots auf den Konsolen der neuen Generation sehen würde. Die Rede ist vom Fighting-Titel „Def Jam: Fight for NY“, den die älteren Spieler unter euch sicherlich noch kennen dürften.

Der Startschuss fiel im Jahr 2004

„Def Jam: Fight for NY“ ging aus einer Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern von EA Canada auf der einen sowie AKI Corporation auf der anderen Seite hervor und erschien im Jahr 2004 für die originale Xbox, die PlayStation 2 und Nintendos GameCube. Spielerisch hatten wir es hier mit einem Fighting-Titel zu tun, in dem die Spieler in die Haut diverse bekannter Rapper wie Ice-T, Snoop Dog und Mobb Deep schlüpfen können.

Abseits der soliden Kampfmechanik punktete „Def Jam: Fight for NY“ vor allem mit seinem unverbrauchten Hip-Hop-Setting. Mit „Def Jam: Icon“ lieferte EA Chicago im Jahr 2007 zwar einen Nachfolger ab, dieser konnte jedoch weder spielerisch noch kommerziell an das Original heranreichen.

„Def Jam“ gehörte zu den EA-Serien, die in den vergangenen Jahren eigentlich komplett von der Bildfläche verschwanden. Ob der Tweet von Ice-T daran etwas zu ändern vermag, darf sicherlich angezweifelt werden.

Gamer Stuff: I think they really need to reboot this game for the new consoles.. 💥🤛🏽 pic.twitter.com/o5SWG6W19B — ICE T (@FINALLEVEL) July 31, 2020

