PS Plus: August-Rewards enthüllt – Neue Rabatte für Mitglieder

Sony hat auf der offiziellen Seite die PS Plus Rewards enthüllt, die Abonnenten von PlayStation Plus im August in Anspruch nehmen können. Wir haben eine Übersicht für euch.

Auch im August könnt ihr weitere PS Plus-Rewards in Anspruch nehmen.

Der August ist da, was für Spieler mit einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft bedeutet: Sie können die neusten PS Plus Rewards in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um eine Promoaktion, in deren Rahmen beim Kauf ausgesuchter Produkte Rabatte vergeben werden. Leider wiederholen sich die Angebote seit Monaten häufig.

Zu den PS Plus-Rewards für August 2020 zählt einmal mehr „Das Set“, das schon seit Monaten beworben wird. Enthalten sind ein Boldking Rasierer, Rasiergel und After-Shave. 50 Prozent Rabatt bekommt ihr beim Kauf.

Ein weiterer Bestandteil der neusten PS Plus-Rewards ist ein 25 Prozent-Rabatt bei Happy Socks. Sollte euch dieser nicht beeindrucken, dann könnt ihr euch bei Koawach einen preisreduzierten Koffein-Drink gönnen oder eure Lebensqualität mit Produkten von Blackroll steigern. 15 Prozent Rabatt gibt es beim Kauf.

PS Plus Rewards im August 2020

Boldking: 50 Prozent Rabatt beim Kauf von „Das Set“

Koawach: 25 Prozent Rabatt auf Koffein-Drinks im Online Shop

Happy Socks: 25 Prozent Rabatt im Online Shop & Gratis Versand

Blackroll: 15 Prozent Rabatt auf die Produkte Posture 2.0, Twin & Recovery Pillow

Auf der offiziellen Rewards-Seite findet ihr die Details und Bedingungen der PS Plus-Rewards für August 2020.

PS Plus-Spiele für August 2020

Auch die PlayStation Plus-Spiele für August 2020 wurden bereits enthüllt. Nachdem zum Jubiläum des Dienstes im Juli dieses Jahres drei „Gratis-Games“ freigeschaltet wurden, sind es im August wieder nur zwei Spiele.

Zum Thema

Mit „Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered“ kann eines der beiden Spiele bereits in Angriff genommen werden. Die Freischaltung erfolgte in der vergangenen Woche. Am morgigen 4. August 2020 folgt der Party-Battle-Royal-Titel „Fall Guys: Ultimate Knockout“. Unsere Meldung zu den PS Plus-Spielen für August 2020 findet ihr hier.

Wollt ihr mehr über PlayStation Plus in Erfahrung bringen, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht, in der auch die Meldung zu den PS Plus-Spielen für Juli 2020 auf euch wartet. Ihr könnt sie nach wie vor in Anspruch nehmen.

