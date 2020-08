UK Charts: Ghost of Tsushima erneut an der Spitze

Die neusten Charts aus Großbritannien sind da. Auf dem dortigen Markt konnte "Ghost of Tsushima" den Spitzenplatz verteidigen. Auch "The Last of Us Part 2" befindet sich einmal mehr in der Top 10.

"Ghost of Tsushima" konnte den Spitzenplatz verteidigen.

Allzu viele Spiele kamen in den vergangenen Wochen nicht auf den Markt, was „Ghost of Tsushima“ dabei behilflich war, in den britischen Retail-Charts die Spitzenposition zu verteidigen. Es ist bereits die dritte Top-Platzierung in Folge.

Das Actionspiel aus dem Hause Sucker Punch erzielte das Ergebnis trotz eines Verkaufsrückgangs von 40 Prozent gegenüber der Vorwoche. Auch das zuvor veröffentlichte PS4-Exklusivspiel „The Last of Us Part 2“ konnte dreimal in Folge auf dem Spitzenplatz thronen.

Der zweite Platz der UK-Charts ging in der vergangenen Woche an das Switch-Spiel „Animal Crossing: New Horizons“, das bereits in der Vorwoche auf diesem Rang verweilte. Den dritten Platz schnappte sich der Neueinsteiger „Destroy All Humans“.

Zum Thema

Bei der nächstplatzierten Neuerscheinung handelt es sich um „Skater XL“, das vom Publisher Solutions 2 Go herausgegeben wurde. Die neue Skate-Sim konnte sich nach einer vorangegangenen Early-Access-Phase auf Platz 7 positionieren. „Streets of Rage 4“ stieg auf Platz 14 ein und der Neueinsteiger „Fairy Tail“ schnappte sich den 15. Rang.

Nachfolgend seht ihr die britische Top 10 vom 27. Juli bis 2. August 2020:

UK-Charts der vergangenen Woche

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts