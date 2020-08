Modern Warfare & Warzone: Season 5 im Trailer – Neue Inhalte im Fokus

Wenige Stunden vor dem Launch der Season 5 von "Call of Duty Modern Warfare" und "Call of Duty Warzone" wurde ein actionreicher Trailer ins Netz gestellt, der sich den neuen Inhalten annimmt.

In "Warzone" erwarten euch Änderungen auf der Map.

Activision unbd Infinity Ward können mit „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ große Erfolge feiern. Entsprechend wird selbst der Start neuer Seasons umfangreich zelebriert. Dazu zählt unter anderem ein Trailer zur Season 5, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Er zeigt reichlich Action.

Die neue Season startet in Kürze unter dem Motto „Verdansk wird nie mehr das Alte sein“. Los geht es am 5. August 2020. Das ist der morgige Mittwoch.

Mit der neuen Season finden mehrere Maps den Weg in „Call of Duty Modern Warfare“, darunter „Suldal Harbor“ und „Petrov Oil Rig“ für den 6v6-Kampf, „Verdansk International Airport“ für „Ground War“ sowie „Livestock“ für „Gunfight“.

Shadow Company und Züge

Auch in „Call of Duty Warzone“ erwarten euch allerlei Veränderungen und Neuerungen. Nach der Aktualisierung fährt ein Zug um die Karte und ihr könnt innerhalb des Stadions kämpfen. In den vergangenen Wochen wurden reichlich Teaser zu den Änderungen geteilt. Hinzu kommt mit „Shadow Company“ eine neue Fraktion mit weiteren Operatoren.

Die Schattenkompanie operiert außerhalb der Grenzen des ursprünglichen Waffenstillstands. Sie gilt als eine Splittergruppe, die sich ohne Kompromisse gebildet hat und bereit ist, den Krieg direkt nach Verdansk zu bringen und sich direkt mit terroristischen Bedrohungen auseinanderzusetzen.

„Dieses Trio, allesamt Experten auf ihrem Gebiet mit formeller militärischer Erfahrung, ist bereit, die gegenwärtige Erfahrung von Verdansk zu verändern“, so die Macher.

Zum Thema

Allzu klein ist das Update auf die Season 5 allerdings nicht. Schon gestern berichteten PS4-Spieler, dass ihnen einen 36,1 GB großer Pre-Load für das Update 1.24 angeboten wird. Freigeschaltet werden die neuen Inhalte aber erst am 5. August 2020 für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Call of Duty Warzone“.

Nachfolgend könnt ihr euch den anfangs erwähnten Trailer anschauen:

