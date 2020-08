PlayStation Now: August-Spiele offiziell enthüllt

Sony hat mitgeteilt, mit welchen Spielen PlayStation Now im August erweitert wird. Mit dabei sind Games wie "Hitman 2" und "Greedfall". Bei uns findet ihr die gesamte Übersicht.

"Greedfall" zählt zu den neuen Spielen des Monats.

Nicht nur PlayStation Plus wurde im August um neue Spiele erweitert. Auch Nutzer von PlayStation Now können sich auf Nachschub einstellen. Sony gab soeben bekannt, welche Spiele im August in das Angebot aufgenommen wurden.

Dazu zählt beispielsweise „Hitman 2“, das euch in die Rolle eines Auftragskillers versetzt. Allzu sehr beeilen müsst ihr euch mit dem Spiel nicht. Bis einschließlich Januar 2021 könnt ihr den Titel über PS Now spielen.

Ebenfalls hinzu kam „Greedfall“. Dabei handelt es sich um ein Action-RPG, in dem ihr unbekanntes Terrain erkundet. Ihr landet im Spiel zunächst auf einer abgelegenen Insel voller Magie und Reichtümer, verloren gegangener Geheimnisse und fantastischer Kreaturen. Danach entscheidet ihr, welche Fähigkeiten und Zaubersprüche ihr euch aneignen möchtet.

Beim dritten neuen Spiel für PS Now im August handelt es sich um „Dead Cells“. Der Titel versetzt euch in eine verflochtene Welt mit verzweigten Wegen und freischaltbaren Fähigkeiten. Hinzu kommt die ständige Bedrohung durch Permadeath. Bis einschließlich Januar 2021 könnt ihr den Titel über PS Now spielen.

PlayStation Now im August 2020

Nachfolgend seht ihr die Neuzugänge in der Übersicht:

Hitman 2 – Verfügbar bis 01. Februar 2021

Greedfall

Dead Cells – Verfügbar bis 01. Februar 2021

Neben den drei genannten August-Titeln werden folgende „Evergreen-Spiele“ der PS Now-Bibliothek hinzugefügt:

Power Rangers Battle for the Grid

AO Tennis 2

The Sinking City

WRC 8

Warhammer 40000 Inquisitor Martyr

Pure Farming 18

Kostenlos ist PlayStation Now natürlich nicht. Der Dienst kostet 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr. Abonnenten erhalten einen Zugriff auf mehr als 650 Spiele.

Die Games für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden. Für PS4-Spiele besteht zudem die Möglichkeit, sie auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen. Auch auch Nutzer von Windows-PCs profitieren von PlayStation Now.

