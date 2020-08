Resident Evil 3 & Resistance: Unlock-DLC und neue Outfits angekündigt – Termin

"Resident Evil Resistance" bekommt neue Inhalte spendiert.

Update: Capcom hat mitgeteilt, dass das neue Update für „Resident Evil Resistance“, das die kostenpflichtigen Outfits mit sich bringt, ab dem 5. August 2020 zum Download bereitstehen wird. Zu den Bestandteilen zählen außerdem zwei freischaltbare Gegenstände sowie zwei Remix-Maps (Downtown/Uptown, Abandoned Park/Bemusement Park). Nachfolgend seht ihr einen Trailer:

Ursprüngliche Meldung vom 30. Juli 2020: Genau wie es bereits im Original der Fall war, wird den Spielern auch in der 2020 veröffentlichten Neuauflage von „Resident Evil 3“ die Möglichkeit geboten, diverse Bonus-Inhalte freizuschalten.

Dafür müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Wie Capcom bekannt gab, wird das Unternehmen im kommenden Monat einen kostenpflichtigen Unlock-DLC veröffentlichen. Einen konkreten Termin oder Preis nannte das japanische Unternehmen zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass der Unlock-DLC sämtlichen Bonus-Content von „Resident Evil 3“ freischaltet, ohne dass die Nutzer ihn durch das Gameplay verdienen müssen.

Auch an die Spieler des asymmetrischen Multiplayer-Titels „Resident Evil Resistance“ wird laut offiziellen Angaben gedacht. Hier dürfen sich die Nutzer über neue Outfits freuen, mit denen es möglich sein wird, die Überlebenden im Stil der beiden Protagonisten Leon S. Kennedy und Claire Redfield aus „Resident Evil 2“ zu einzukleiden.

Sowohl das Remake zu „Resident Evil 3“ als auch „Resident Evil Resistance“ sind für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich. Bei „Resident Evil Resistance“ handelt es sich um einen Multiplayer-Titel, in dem ein Spieler die Kontrolle über den listigen Mastermind übernimmt und versucht, seinen Gegenspielern das Leben mit allerlei Fallen und Hindernissen schwer zu machen.

Die anderen vier Spieler hingegen schlüpfen in die Rolle von Überlebenden und versuchen, aus einem experimentellen Gefängnis des Umbrella-Konzerns zu entkommen.

Add some style to the Survivors with Leon and Claire paid costume DLC, coming to Resident Evil Resistance in August! Plus, All In-game Rewards Unlock DLC is on the way for Resident Evil 3! pic.twitter.com/UjbugljpIs

— Resident Evil (@RE_Games) July 30, 2020