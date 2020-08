Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft-Führung soll erneut einen männlichen Charakter gefordert haben

Wollte das Entwicklerteam nur eine weibliche Hauptdarstellerin?

In den letzten Wochen musste sich Ubisoft einer Menge Kritik stellen. Nicht nur machten Anschuldigungen bezüglich sexuellem Missbrauch, Diskriminierung und Mafia-ähnlichen Strukturen innerhalb des Unternehmens die Runde, sondern wurde auch verraten, dass Ubisoft gezielt darauf verzichtet ausschließlich weibliche Hauptcharaktere in ihren Spielen zu nutzen.

Mann oder Frau?

Bereits in „Assassin’s Creed Odyssey“ wollte das Entwicklerteam ausschließlich Kassandra als Hauptcharakter nutzen, woraufhin die kreative Leitung des Publishers auch eine Einbindung eines männlichen Protagonisten befahl. Schließlich würden sich Spiele mit Männern in der Hauptrolle besser vermarkten und verkaufen lassen.

Auch im kommenden Ableger „Assassin’s Creed Valhalla“ werden die Spieler die Wahl haben, ob sie mit einer männlichen oder einen weiblichen Version von Eivor ins Abenteuer starten werden. Zudem wird man im Spielverlauf jederzeit das Geschlecht wechseln können. Via Twitter hat ein Illustrator, der in der Vergangenheit mit Ubisoft an der „Assassin’s Creed Symphony“-Tour zusammengearbeitet hatte, verraten, dass er von Mitarbeitern einige interessante Informationen erhalten hat.

Eine der Personen, die dem mittlerweile ehemaligen Creative Director Ashraf Ismail Fehlverhalten vorgeworfen hat, hat mitgeteilt, dass einige Mitarbeiter des Entwicklerteams lediglich eine weibliche Version von Eivor in „Assassin’s Creed Valhalla“ einbinden wollten. Allerdings habe die Führungsetage ein weiteres Mal ein Veto eingelegt und auch eine männliche Variante erzwungen, um den Fokus des Marketings auf eben diese zu legen.

„Ja, in den letzten paar Unterhaltungen, die ich mit Ash hatte, fragte ich ihn, was zum Teufel damit geschah, dass Eivor eine Frau ist. Und dann erzählte er mi alles. Und er unterstrich grundsätzlich, dass Eivor ein strikt weiblicher Name ist und dass dies der Beweis ist, dass sie Kanon ist/war“, heißt es in dem Statement. „Aber die Führung wollte einen Kerl.“

Im Weiteren wurde betont, dass Ubisoft Paris ein Alpha-Männchen für gefordert haben soll. All diesen Anschuldigungen hat sich auch Darby McDevitt, der Narrative Director hinter „Assassin’s Creed Valhalla“ auf Reddit gestellt. Demnach sollen die Anschuldigungen nicht komplett der Wahrheit entsprechen.

Die Geschichte des neuen Teils soll von Beginn an für eine Frau und einen Mann geschrieben worden sein. Wenn man das Spiel spielt, wird man laut McDevitt verstehen, dass ein männlicher Protagonist nicht erst zu einem späten Zeitpunkt der Entwicklung hinzugefügt werden konnte. Allerdings wollte der Entwickler nicht ins Detail gehen, da es eine Menge Geheimnisse versauen würde, die im Herzen des Spiels warten.

„Aber versteht, dass wir Assassin’s Creed Valhalla mit dem Wissen starteten, dass Ubisoft den Spielern die Möglichkeit bieten wollte die Charaktere auszuwählen und wir arbeiteten hart daran, um sicherzustellen, dass es unserer Lore entspricht“, heißt es im Weiteren.

McDevitt hat die neuesten Gerüchte nicht vollständig aus der Welt geschafft, sodass etwas Wahrheit in ihnen steckt. Zudem hat er nicht klar betont, dass das Entwicklerteam beide Charaktere einbinden wollte. Letzten Endes darf man gespannt sein, ob Ubisoft nach den zahlreichen Abgängen von Führungsmitgliedern, die in den verschiedensten Anschuldigungen verwickelt waren, eine neue Richtung einschlägt.

