PS5: DualSense-Bilder zeigen Black Edition

Zunächst kommt der DualSense in einem Schwarz-Weiß-Look auf den Markt.

Der DualSense wurde schon vor mehreren Monaten enthüllt. Zu Gesicht bekamen wir lediglich eine Version in der Farbvariation Schwarz/Weiß, wobei der hellere Anteil dominiert.

Sony stellte den DualSense-Controller für die PlayStation 5 im April vor und bezeichnete ihn als „eine radikale Abkehr“ von den früheren DualShock-Pads.

Schwarzer Controller aufgetaucht

Da die Controller der Vorgängerkonsolen vorrangig einen komplett schwarzen Look hatten, stellten sich viele Spieler die Frage, ob die PS5 irgendwann samt Zubehör in einer Black Edition veröffentlicht wird. Auch wenn Sony zu verstehen gab, dass irgendwann andere Farbvarianten den Markt erobern werden, wurden sie bislang nicht angekündigt.

Wie eine Black Edition des DualSense aussehen könnte, zeigen neue Bilder, die heute auf Twitter die Runde machen. Sie stammen aus unbekannter Quelle und zeigen angeblich den PS5-Controller in einem schwarzen Look. Einen Akzent bilden die Bedienelemente. So verfügen die Buttons und das Steuerkreuz über ein weißes bzw. zum Teil transparentes Design.

Doch Vorsicht ist angesagt: Selbst wenn die Bilder echt sind, müssen sie nicht unbedingt mit dem endgültigen Einzelhandelsprodukt übereinstimmen, da es sich um Prototyp-Versionen oder Exemplare für das Dev-Kit handeln könnte. Anschauen könnt ihr euch das Bildmaterial nachfolgend:

Der DualSense verfügt über ein haptisches Feedback, adaptiven Trigger, ein eingebautes Mikrofon und verschiedene weitere Aktualisierungen und Verbesserungen. Im Laufe des Tages berichteten wir bereits, dass die neuen Features gelegentliche Software-Aktualisierungen notwendig machen.

Doch nicht nur der DualSense-Controller wurde heute ein weiteres Mal vorgestellt. Auch das restliche Zubehör erhielt erweiterte Produktseiten. Unsere Meldung zu diesem Thema findet ihr nach einem Klick auf den vorangegangenen Link.

Erscheinen wird die PS5 samt Zubehör gegen Ende 2020. Wie im Fall des Konkurrenten Xbox Series X stehen viele wichtige Angaben noch aus. Der Preis ist unbekannt und auch den genauen Release-Termin der PS5 gab Sony nicht preis. Da der Launch nur noch wenige Monate entfernt ist, müssen beide Unternehmen langsam in die Offensive gehen.

