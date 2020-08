Red Dead Online: Die Boni und Rabatte der Woche in der Übersicht

"Red Dead Online": Neue Boni und Rabatte stehen bereit.

Mit der „The Naturalist“ genannten Erweiterung spendierten die Entwickler von Rockstar Games der Welt des Online-Mehrspieler-Titels „Red Dead Online“ kürzlich eine weitere Neuerung: Die legendären Tiere.

Mit den Teca- und Sonnen-Alligatoren kommen in dieser Woche zwei neue Tierarten hinzu. Diese lauern an den Ufern des Kamassa Rivers sowie des Lannahechee Rivers und bringen exklusive Belohnungen mit sich. So erhalten Jäger und all diejenigen, die es noch werden wollen, 50 Prozent mehr Erfahrungspunkte und Geld auf Proben von legendären Alligatoren und auf Verkäufe von Alligatorhäuten.

Hinzukommen eine spezielle Färbung des O’Quinn-Huts fürs Erlegen des Teca-Alligators, eine besondere Färbung der Helsby-Handschuhe für das Erlegen des Sonnenalligators und Gegenstände in Gus‘ Trapperladen. Hier warten die Alligatorvariante des verbesserten Bogens, die Teca- und Sonnen-Mäntel (gefertigt aus den Häuten des entsprechenden Alligators) oder der Corchado-Poncho in einer einzigartigen Färbung.

Zum Thema: PS5 & Xbox Series X: Red Dead Redemption 2 oder Mafia? Take 2 stellt weitere Portierungen in Aussicht

Mit dem Corchado-Poncho, der Sandoval-Jacke, dem Windcliff-Mantel sowie neuen Farbvarianten für den Marshall-Mantel, die Killiman-Weste und den Texas-Klapperschlangen-Hut hielten dauerhaft erhältliche Gegenstände Einzug in „Red Dead Online“. Selbiges gilt für diverse Boni.

Hier haben wird es mit den folgenden Bonis für Naturkundler zu tun: Ein kostenloses Accessoire, Outfit oder Emote für neue Naturkundler, den doppelten Farnholme-Patronengurt in einer einzigartigen Farbe für das Abschließen einer Tiersichtungsmission, die Gilatier-Flagge für euer Lager fürs Betäuben und Probenentnahme und eine kostenlose Schatzkarte für den Kauf eines Wildnislagers.

Weitere Boni in der Übersicht

Weitere Boni und Rabatte bis 21. September: 30 % Rabatt auf einen Rollengegenstand als angehender oder aufstrebender Naturkundler, 2000 Naturkundler-XP, kostenlose Betäubungsmunition und mehr.

Twitch-Prime-Vorteile: den Katata-Mantel kostenlos, 5 kostenlose Pheromone legendärer Tiere, 6000 Naturkundler-XP, ein kostenloses Wildnislager und vieles mehr.

„Red Dead Online“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung

